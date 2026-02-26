Jonas Brothers voltam ao Brasil com show único em São Paulo

Jonas Brothers retornam ao Brasil para show único em São Paulo com turnê de 20 anos de carreira; ingressos começam a ser vendidos em março

O grupo Jonas Brothers é formado pelos irmãos Joe, Nick e Kevin Jonas. Foto: Reprodução/Instagram ()

Os Jonas Brothers voltam ao Brasil em 2026 com show único em São Paulo, no dia 13 de maio, no Allianz Parque. Joe, Nick e Kevin Jonas trazem para o País a turnê "Greetings From Your Hometown", que celebra os 20 anos de carreira do trio. A última passagem dos irmãos por aqui foi em 2024, com a atração One Night. Five Albums.

Os ingressos estarão em pré-venda a partir de terça-feira (3), para clientes do banco Santander, e as vendas gerais abrem a partir da próxima quinta (5) no site da Ticketmaster Brasil (clique aqui). Os preços variam entre R$ 210 e R$ 850.

Também serão disponibilizados três tipos de pacotes VIP, que incluem experiências exclusivas no show, como acesso a um lounge temático e brindes - os valores vão de R$ 1.479 (meia) a R$ 4.539 (inteira).

Valores dos ingressos

Cadeira Superior: R$ 210 (meia) e R$ 420 (inteira)

Pista: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira)

Pista Premium: R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira)

Pacote VIP Premium: R$ 1.479 (meia) e R$ 1.904 (inteira)

Pacote VIP Lounge: R$ 3.376 (meia) e R$ 3.801 (inteira)

Pacote VIP Ultimate Lounge: R$ 4.114 (meia) e R$ 4.539 (inteira)

Jonas Brothers: Greetings From Your Hometown no Brasil

Quando: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

Onde: Allianz Parque - R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h30