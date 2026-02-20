Brasil marcará presença no BAFTA, o ‘Oscar britânico’, neste domingo

Bafta ocorre neste domingo (22), com transmissão no Brasil pela TNT; Brasil concorre com 'O Agente Secreto' a Melhor Filme em Língua Não Inglesa e mais

'Sonhos de Trem', 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' representam o Brasil em diferentes categorias do Bafta (Netflix/Victor Jucá/Netflix)

Uma das premiações televisionadas mais importantes de toda a temporada ocorre neste domingo, dia 22. Transmitida pelo canal TNT, a cerimônia do Bafta marca uma etapa fundamental na corrida rumo ao Oscar, que acontece em menos de um mês. O Brasil marca presença em mais de uma categoria, com "O Agente Secreto" indicado a Melhor Filme em Língua Não Inglesa e também a Melhor Roteiro Original.

Além do filme de Kleber Mendonça Filho, o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso concorre por seu trabalho no drama "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley e disponível na Netflix, sendo considerado um dos favoritos da temporada após vencer o Critics’ Choice de Melhor Fotografia. Já Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, também disponível no catálogo da gigante do streaming, é um dos cinco concorrentes na categoria de Melhor Documentário.

Muitos especialistas na temporada de premiações apontaram a ausência de Wagner Moura até mesmo na pré-lista divulgada pelo Bafta antes do anúncio das indicações. Vale lembrar que "O Agente Secreto" estreou apenas na última sexta-feira (20) no Reino Unido, com distribuição da Mubi, e não teve a mesma campanha intensa de difusão entre os membros da Academia Britânica que teve na temporada da crítica e da indústria norte-americana, onde a distribuição ficou a cargo da Neon (vencedora de vários prêmios no Oscar com filmes como "Parasita" e "Anora").

Outros concorrentes de língua não inglesa também não foram tão prestigiados quanto poderiam em outras categorias, como foi o caso do aclamado "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro em Cannes. O longa iraniano, que representa a França na temporada internacional, concorre apenas na categoria de Filme em Língua Não Inglesa, por exemplo. A mesma situação ocorreu com o espanhol "Sirât", de Oliver Laxe, e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

Já o norueguês "Valor Sentimental", de Joachim Trier, aparece com oito indicações na premiação europeia, incluindo Melhor Filme, Direção, Atriz (Renate Reinsve), Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter Lilleaas) e Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård). O drama de Trier é o franco favorito no Bafta, que tende a priorizar produções europeias e já demonstrou amplo apreço pela produção na lista de nomeações. Ainda assim, com "O Agente Secreto" conquistando cada vez mais espaço em todos os setores da temporada, o Brasil pode sempre esperar uma reviravolta.



OUTRAS CATEGORIAS

Na corrida de Melhor Filme, disputada pelo líder de indicações "Uma Batalha Após a Outra", "Marty Supreme", "Pecadores", "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" e "Valor Sentimental", o primeiro é considerado o favorito, como tem sido confirmado por todos os demais prêmios da temporada. O diretor Paul Thomas Anderson também deve sair vencedor neste domingo, deixando limpo o trajeto em direção à sua tão aguardada vitória também no Oscar.

Na categoria de Melhor Atriz, também não deve haver grandes surpresas e a absoluta favorita da temporada, Jessie Buckley, de "Hamnet", é cotada para ganhar a estatueta do Bafta — sobretudo por se tratar de uma história britânica com produção e elenco britânicos.

Para o prêmio de Melhor Ator, todas as apostas levam a crer que Timothée Chalamet prevalecerá pelo seu aclamado trabalho em "Marty Supreme". Alguns especialistas apontam, porém, na possibilidade de uma vitória de Leonardo DiCaprio por "Uma Batalha Após a Outra", que deve levar vários troféus para casa.