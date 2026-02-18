Anderson Neiff tem microfone cortado durante apresentação no Carvalheira na Ladeira: "Me senti humilhado"

Anderson Neiff, vocalista do grupo Os Neiffs, criticou decisão da produção do Carvalheira após ter o seu microfone desligado sem aviso prévio; apresentação teve atraso de 30 minutos

Anderson Neiff divulgou imagens do momento em que a produção do Carvalheira na Ladeira corta o seu microfone (Foto: Reprodução/@andersonneiff)

O show do grupo Os Neiffs nesta terça-feira (17), no Carvalheira na Ladeira, terminou com o microfone do vocalista Anderson Neiff desligado antes do fim da última música. O artista, que começou a apresentação com 1h de atraso, desabafou nas redes sociais sobre a decisão da produção e acusou a organização de mudar o horário do show de última hora.

"Me senti super humilhado", relembrou Neiff em pronunciamento publicado horas após o ocorrido. De acordo com ele, a produção não ofereceu qualquer aviso prévio ou chance de despedida. "Se chegasse na educação e falasse: 'Amigo, mais cinco minutos', eu iria fazer só duas músicas", afirmou. No palco, ele conta que precisou segurar as lágrimas: "Me encostei no cantinho, fiquei com vontade de chorar, mas odeio chorar em público."

O cantor ainda detalhou os bastidores da confusão e mostrou prints de conversas que, segundo ele, comprovam uma mudança de última hora no horário do show, que inicialmente seria às 16h15. "A gente chegou atrasado? Beleza. Era para fazer cinco músicas? Beleza. Mas desligar o microfone do artista sem eu poder dar tchau? Eu achei uma sacanagem", criticou.

Durante o desabafo, Neiff deixou claro que não estava questionando a grade de horários ou o tempo reduzido de apresentação, mas sim a forma como a produção técnica do evento conduziu o encerramento. "Eu não me importaria de fazer um show de 10 minutos. O que eu achei falta de respeito foi querer desligar o microfone. Se chegasse na educação e falasse: 'Amigo, só mais duas músicas', eu iria fazer só duas músicas", explicou.

Além da interrupção do show, Neiff relatou que sua equipe enfrentou problemas para acessar o camarim após a apresentação. "Todas as bandas estavam entrando, menos Os Neiffs. A gente não é maloqueiro. Entramos e saímos com educação. Mas não deixaram a gente entrar", afirmou.

Posicionamento do Carvalheira

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o Carvalheira na Ladeira se pronunciou sobre a polêmica. Em nota, a organização afirmou que o horário das 16h15 havia sido acordado com a equipe do artista ainda no início de janeiro, e que Anderson Neiff atrasou mais de uma hora para chegar ao evento. Segundo a produção, foi feito um esforço para realocar a apresentação para as 17h20, com tempo reduzido. Ainda assim, a nota diz que o artista e sua equipe não cumpriram o combinado.

A organização também rebateu as acusações feitas por Neiff nas redes sociais. "Os conteúdos compartilhados pelo artista, com trechos recortados e exposição de diversas pessoas da nossa equipe sem autorização, não condizem com a realidade", afirma o texto. O Carvalheira afirma que o novo horário foi alinhado com todos os artistas envolvidos, que aceitaram modificar suas agendas para garantir a programação completa do evento. A produção acrescenta que tentou contato com o empresário de Neiff para resolver a situação, mas ele teria se recusado a repassar as informações ao cantor.

Por fim, o Carvalheira na Ladeira reforçou que atua com base em critérios técnicos e diálogo profissional, e que não fará novos esclarecimentos públicos sobre o caso no momento.