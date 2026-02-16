Morre o documentarista Frederick Wiseman, aos 96 anos

(Foto: LOIC VENANCE / AFP)

Nesta segunda-feira (16), morreu o influente documentarista Frederick Wiseman, também conhecido como cineasta e produtor norte-americano de filmes como "Titicut Follies", "Welfare" e o recente "City Hall".

A produtora do diretor, a Zipporah Films, fez o comunicado do falecimento, juntamente com a família dele. Em nota, a produtora afirma: "Por quase seis décadas, Frederick Wiseman criou uma obra incomparável, um abrangente registro cinematográfico das instituições sociais contemporâneas e da experiência humana cotidiana". A mensagem acrescenta: "Ele produziu e dirigiu todos os seus 45 filmes sob o selo da Zipporah Films, Inc.".

Wiseman iniciou sua carreira de cineasta nos anos 1960 e chegou a receber um Oscar honorário em 2016, além de um Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza de 2014 por seu conjunto de obra.