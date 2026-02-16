BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão
Na prova Bate-Volta, Jordana, Cowboy e Breno se salvaram. Votação foi feita cerca de uma hora antes do programa ao vivo, apenas pelo streaming Globoplay
Publicado: 16/02/2026 às 15:35
BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão (Divulgação)
O BBB 26 formou mais um Paredão na noite do domingo (15). Marcelo, Solange Couto e Samira disputam a permanência nesta semana.
O programa tinha previsão de início na TV aberta, às 19h50 do domingo. Porém, a votação foi feita cerca de uma hora antes, apenas pelo streaming Globoplay.
Um resumo foi exibido na Globo posteriormente, antes da Prova Bate-Volta, esta sim ao vivo na TV aberta.
Quem está no Paredão
- Marcelo
- Solange Couto
- Samira
Anjo, líder e mais votadas pela casa
Gabriela, que venceu a Prova do Anjo, deu a imunidade a Chaiany. O líder Jonas indicou Marcelo ao Paredão - o que originou uma briga entre os dois pouco depois.
O voto desta semana foi feito no confessionário. Jordana, escolhida 10 vezes, foi a mais votada pela casa, seguida por Samira, com três.
Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno já estavam "emparedados" após não terem chegado a um consenso entre indicar outro participante por conta da dinâmica do Bloco do Paredão na última sexta (13), que também definiu que Cowboy não teria direito a voto e Milena estaria imune.
Quem votou em quem no Paredão
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro votou em Jordana;
- Ana Paula votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
Prova Bate-Volta
A disputa envolveu uma espécie de "jogo da memória" envolvendo potes referentes ao produto de uma patrocinadora. As fases foram eliminatórias: o último a avançar ia ao Paredão. Participaram Samira, Solange Couto, Alberto Cowboy, Breno e Jordana.
Eliminada na etapa inicial, Solange foi a primeira a saber que iria ao Paredão. Na sequência, quem chegava ao fim se garantia. Jordana se salvou, seguida por Cowboy e Breno, concluindo a formação do Paredão: Marcelo, Solange e Samira.