BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão

Na prova Bate-Volta, Jordana, Cowboy e Breno se salvaram. Votação foi feita cerca de uma hora antes do programa ao vivo, apenas pelo streaming Globoplay

Estadão Conteúdo

Publicado: 16/02/2026 às 15:35

BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão/Divulgação

O BBB 26 formou mais um Paredão na noite do domingo (15). Marcelo, Solange Couto e Samira disputam a permanência nesta semana.

O programa tinha previsão de início na TV aberta, às 19h50 do domingo. Porém, a votação foi feita cerca de uma hora antes, apenas pelo streaming Globoplay.

Um resumo foi exibido na Globo posteriormente, antes da Prova Bate-Volta, esta sim ao vivo na TV aberta.

Quem está no Paredão

  • Marcelo
  • Solange Couto
  • Samira

Anjo, líder e mais votadas pela casa

Gabriela, que venceu a Prova do Anjo, deu a imunidade a Chaiany. O líder Jonas indicou Marcelo ao Paredão - o que originou uma briga entre os dois pouco depois.

O voto desta semana foi feito no confessionário. Jordana, escolhida 10 vezes, foi a mais votada pela casa, seguida por Samira, com três.

Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno já estavam "emparedados" após não terem chegado a um consenso entre indicar outro participante por conta da dinâmica do Bloco do Paredão na última sexta (13), que também definiu que Cowboy não teria direito a voto e Milena estaria imune.

Quem votou em quem no Paredão

  • Samira votou em Jordana;
  • Chaiany votou em Jordana;
  • Marcelo votou em Jordana;
  • Milena votou em Jordana;
  • Maxiane votou em Samira;
  • Breno votou em Jordana;
  • Solange Couto votou em Jordana;
  • Leandro votou em Jordana;
  • Ana Paula votou em Jordana;
  • Jordana votou em Samira;
  • Babu Santana votou em Jordana;
  • Gabriela votou em Babu Santana;
  • Juliano Floss votou em Jordana;
  • Marciele votou em Samira.


Prova Bate-Volta

A disputa envolveu uma espécie de "jogo da memória" envolvendo potes referentes ao produto de uma patrocinadora. As fases foram eliminatórias: o último a avançar ia ao Paredão. Participaram Samira, Solange Couto, Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

Eliminada na etapa inicial, Solange foi a primeira a saber que iria ao Paredão. Na sequência, quem chegava ao fim se garantia. Jordana se salvou, seguida por Cowboy e Breno, concluindo a formação do Paredão: Marcelo, Solange e Samira.

