Morre Robert Duvall, de 'O Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now', aos 95 anos

Duvall venceu o Oscar de Melhor Ator por 'A Força do Carinho' (Foto: RICH POLK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP 2 h)

Morreu aos 95 anos, no último domingo (15), o ator lendário norte-americano Robert Duvall, conhecido pelas suas atuações nos dois primeiros filmes de ‘O Poderoso Chefão’ e ‘Apocalypse Now’, de Francis Ford Coppola. A esposa do artista, a atriz Luciana Pedraza, divulgou em nota nas redes sociais que ele faleceu em casa.

Natural de San Diego (California), Robert Duvall foi um dos mais importantes e premiados atores de Hollywood, atuando em teatro já nos anos 1950 e no cinema a partir dos anos 1960. Entre seus filmes de maior destaque estão ‘O Sol é para Todos’, ‘M.A.S.H’, ‘Rede de Intrigas’ e ‘A Coversação’. Por seu papel em ‘A Força do Carinho’, de 1983, ele levou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Ator.