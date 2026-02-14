BBB26: Edilson Capetinha é expulso por agressão a participante
A expulsão do participante do BBB26 Edilson Capetinha foi anunciada neste sábado (14)
Publicado: 14/02/2026 às 09:49
Edilson Capetinha foi expulso do BBB (Foto: Manoella Mello/Globo)
A expulsão do participante do Big Brother Brasil 2026, Edilson Capetinha, foi anunciada na casa mais vigiada do Brasil manhã neste sábado (14). O ex-jogador foi chamado ao confessionário para receber a notícia da produção do programa.
O motivo da penalização foi uma agressão cometida por Capetinha contra o participante Leandro ‘Boneco’ em uma discussão entre os dois durante a madrugada. Na ocasião, Capetinha empurrou o rosto de Leandro duas vezes e utilizou palavras que Leandro considerou como ameaça.
“Você toma pau lá fora, você sabe disso” disse Capetinha a Leandro durante a discussão, que se iniciou porque ele teve seu sono interrompido pelo artista. Leandro repetiu diversas vezes a frase “não me encoste” quando Edilson se exaltou, avançando na sua direção.
Confira o momento da agressão:
“Não vou afastar não. Você é um zé-mané [...], você tira onde porque tá aqui [no programa], queria ver você tirar onda lá fora”, o ex-jogador respondeu. O ato que causou a expulsão aconteceu quando Leandro chamou Capetinha de “fuleiro”, ao que ele respondeu “fuleiro é você”, e empurrou o rosto do cantor.
A briga repercutiu nas redes sociais, onde internautas questionaram se a atitude levaria a expulsão de Edilson, que é a terceira do reality show desde o seu início, em janeiro.
Nessa quarta-feira (11), a participante veterana Sol Vega também foi expulsa por empurrar a também veterana Ana Paula Renault. Em janeiro, o pipoca Paulo André foi o primeiro expulso dessa edição, por empurrar Jonas Sulzbach.