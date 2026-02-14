BBB26: Edilson Capetinha é expulso por agressão a participante

Edilson Capetinha foi expulso do BBB (Foto: Manoella Mello/Globo)

A expulsão do participante do Big Brother Brasil 2026, Edilson Capetinha, foi anunciada na casa mais vigiada do Brasil manhã neste sábado (14). O ex-jogador foi chamado ao confessionário para receber a notícia da produção do programa.

O motivo da penalização foi uma agressão cometida por Capetinha contra o participante Leandro ‘Boneco’ em uma discussão entre os dois durante a madrugada. Na ocasião, Capetinha empurrou o rosto de Leandro duas vezes e utilizou palavras que Leandro considerou como ameaça.

“Você toma pau lá fora, você sabe disso” disse Capetinha a Leandro durante a discussão, que se iniciou porque ele teve seu sono interrompido pelo artista. Leandro repetiu diversas vezes a frase “não me encoste” quando Edilson se exaltou, avançando na sua direção.

Confira o momento da agressão:

“Não vou afastar não. Você é um zé-mané [...], você tira onde porque tá aqui [no programa], queria ver você tirar onda lá fora”, o ex-jogador respondeu. O ato que causou a expulsão aconteceu quando Leandro chamou Capetinha de “fuleiro”, ao que ele respondeu “fuleiro é você”, e empurrou o rosto do cantor.

A briga repercutiu nas redes sociais, onde internautas questionaram se a atitude levaria a expulsão de Edilson, que é a terceira do reality show desde o seu início, em janeiro.

Nessa quarta-feira (11), a participante veterana Sol Vega também foi expulsa por empurrar a também veterana Ana Paula Renault. Em janeiro, o pipoca Paulo André foi o primeiro expulso dessa edição, por empurrar Jonas Sulzbach.