Garanhuns Jazz Festival atrai público que troca frevo por blues durante o carnaval
Com 12 atrações em quatro dias de programação, Garanhuns Jazz Festival é alternativa sofisticada ao carnaval no Agreste pernambucano
Publicado: 12/02/2026 às 13:11
Foto: Thais Vandanezi, Divulgação, Marcus Steinmeyer e Divulgação (Joabe, Izzy Gordon, Ana Cañas e Chico Chico são destaques no Garanhuns Jazz Festival)
Sax, trompete, trombone, clarinete e percussão... os mesmos metais que fervem no ritmo do frevo no Recife e nas ladeiras de Olinda vão dar o tom do blues, do jazz e da música instrumental nordestina em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, entre este sábado (14) e terça-feira (17).
A Praça Mestre Dominguinhos recebe o Garanhuns Jazz Festival, evento já tradicional no período carnavalesco que reúne programação voltada à música instrumental com acesso gratuito. Reunindo nomes como Ana Cañas, Joabe, Izzy Gordon e Chico Chico, além de atrçaões internacionais, a proposta é oferecer uma alternativa de folia com sofisticação sob o clima ameno da "Cidade das Flores".
A agenda de apresentações começa no sábado com o projeto Nosso Jazz, abrindo caminho para Izzy Gordon, que funde jazz e MPB. O ápice da noite é o encontro inédito entre Gui Schwab e Pepeu Gomes, enquanto a Móbile Jazz Band faz intervenções itinerantes pela praça.
No domingo (15), Revoredo traz o frescor autoral do interior, seguido pelos mineiros Bruno Marques e Marcelo Dai, destaque do soul nacional. A Prado Brothers Band, Wilson Sideral e Jefferson Gonçalves fecham com uma super jam de rock e blues.
Na segunda (16), Guilber Lucena celebra a ancestralidade com Vozes Negras, abrindo para o americano Lorenzo Thompson, que traz o blues de Chicago. Já Fernando Anitelli, líder do Teatro Mágico, apresenta pela primeira vez no Nordeste versões instrumentais de suas canções.
O encerramento, na terça (17), reúne o Trio Corrente, vencedor do Grammy, e o trombonista Joabe Reis. Ana Cañas sobe ao palco com Igor Gnomo e Eric Assmar, e o cantor Chico Chico finaliza com Two Mothers Blues.