Fred Belintani lança 'A Perna Cabeluda', frevo que une cinema e realismo fantástico
No esquenta para o Oscar, frevo 'A Perna Cabeluda', que será lançado na sexta-feira (20), fala da lenda recifense que virou fenômeno internacional com 'O Agente Secreto'
Publicado: 13/02/2026 às 13:15
(Divulgação)
O cantor e compositor Fred Belintani lança na próxima sexta-feira (20) nas plataformas digitais o frevo “A Perna Cabeluda”. Inspirado na lenda recifense, a música fala do ser mítico que surgiu nos jornais da cidade e que aparece no filme O Agente Secreto, indicado a quatro prêmios no Oscar.
Carioca de nascimento, filho de um compositor pernambucano gravado por Luiz Gonzaga e uma professora mineira, Fred é um apaixonado pela música de Pernambuco e fez um frevo-crônica, versando sobre a a Perna mitológica desde o seu surgimento, há 50 anos nos jornais da cidade, até ganhar o mundo com o filme de Kleber Mendonça Filho.
De acordo com o cantor, a inspiração veio durante uma das premiações do filme. “No dia seguinte ao que ganhamos dois Globos de Ouro com 'O Agente Secreto', vi, pela TV, que a alegria e o orgulho do povo pernambucano não cabiam mais em seus corações. Então, decidi fazer uma música sobre a Perna Cabeluda. Comecei a pesquisar tudo sobre essa lenda urbana. Anotei palavras, nomes e localidades. Li a sinopse do filme do Kleber. Mas a inspiração mesmo, só veio dez dias depois, quando fiz a música e a letra e gravei no celular”, detalhou.
“A Perna Cabeluda” é o primeiro de uma série de frevos que o cantor prepara para lançar e que formarão um EP. A música tem Arranjo e direção musical de Walter d’Souza e a banda é formada por Rodrigo Silva na bateria, Walter D’Souza no baixo, Liêve Ferreira na guitarra, Jarbas Araújo na percussão, no trompete Augusto França, Sax com Clênio Lima e Thomas Barros no trombone.