Romero Ferro lança frevo com Elba para comemorar 10 anos do "Frevália" e faz show no Paço do Frevo

O frevo "Pra gente ser um só", de Romero Ferro e Elba Ramalho, já está disponível nas plataformas de streaming. Nesta terça-feira (10), cantor pernambucano se apresenta gratuitamente no Paço do Frevo

Romero Ferro e Elba Ramalho lançam single "Pra gente ser um só". (Divulgação)

Romero Ferro comemora os 10 anos do projeto "Frevália" com uma agenda especial que coloca o frevo no centro das atenções nesta semana pré-carnavalesca no Recife. As celebrações começam nesta segunda-feira (09), com o lançamento do single “Pra gente ser um só”, parceria inédita com Elba Ramalho, que já está disponível nas plataformas de streaming. A programação segue na terça-feira (10), com um show especial e gratuito no Paço do Frevo, no Recife Antigo, a partir das 17h.



O lançamento do single acontece nesta segunda-feira (9), quando é comemorado o Dia do Frevo. A data coincide com o nascimento do Frevália, idealizado em 2016 por Romero Ferro, ao lado do produtor cultural Maurício Spinelli. A nova faixa sucede o álbum “Frevália” (2024) e tem composição assinada por Romero Ferro em parceria com Juliano Holanda, além de produção musical de Luccas Maia. A canção se destaca pelo arranjo de metais conduzido pelo maestro Parrô Melo, que dialoga com as guitarras de Juliano Holanda, criando uma sonoridade contemporânea sem abrir mão da tradição das orquestras de frevo.



Já o show no Paço do Frevo, espaço que mantém relação direta com a trajetória do projeto, reforça o caráter simbólico da celebração. Foi ali que o “Frevália” deu seus primeiros passos e, agora, retorna para marcar seus 10 anos de existência. A apresentação celebra não apenas o lançamento do novo single com Elba Ramalho, mas também a consolidação de um projeto que se propôs, desde o início, a romper a lógica sazonal do frevo, reafirmando o ritmo como um gênero vivo, atual e conectado com a música pop brasileira.

