Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil sai em cortejo às 16h neste sábado (7)

Evento aberto ao público, Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil acontece na Praça do Carmo, no Sítio de Seu Reis

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/02/2026 às 21:14

(Divulgação)

Olinda vai receber pela primeira vez, neste sábado (7), o Boizinho da Macuca – Cortejo Infantil, evento aberto ao público que acontece na Praça do Carmo, no Sítio de Seu Reis. Pensado especialmente para as crianças, o cortejo vai concentrar a partir das 14h, em uma área arborizada e com bastante sombra, oferecendo uma programação com pipoca, algodão-doce, dudu, brincadeiras, brinquedos e a Lojinha da Macuca, criando um ambiente de lazer e convivência para toda a família.

Às 16h, o Boizinho sai em cortejo pelas ruas do entorno, acompanhado pela Orquestra Jovem Henrique Dias, formada por mais de 30 jovens músicos, que levam o frevo ao público ao longo do percurso. A proposta é transformar o espaço urbano em palco de brincadeira, dança e encantamento, reforçando o caráter cultural e inclusivo da iniciativa.

