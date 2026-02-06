Romero Andrade faz edição especial do projeto 'Criança Foliã' neste sábado (7)

Compositor, ator e professor de música, Romero Andrade realiza a 11ª edição do projeto, idealizado em parceria com sua então companheira Carmita Viana (in memoriam) (Foto: Hugo Peixoto)

A alegria de cantar o carnaval para toda a família, a partir das tradições da folia pernambucana, motiva o ator, compositor e professor de música Romero Andrade, que promove este ano uma edição especial do seu projeto "Criança Foliã". Neste sábado (7), a partir das 15h, no Sítio da Trindade, o artista se apresenta ao lado de sua orquestra de frevo, trazendo alguns dos grandes clássicos carnavalescos em ritmo de brincadeira para todas as idades.

O evento homenageia a jornalista Carmita Viana (in memoriam), uma das idealizadoras do bloco "Criança Foliã", que desfilou entre 2015 e 2025. Amigos, poetas, cantores, atores, dançarinos, jornalistas e familiares estarão presentes na apresentação.

"Ao longo de uma década, idealizamos, desenvolvemos e produzimos o bloco 'Criança Foliã', uma forma de os familiares se aproximarem do carnaval, aprendendo desde cedo as suas principais tradições musicais. Desfilamos por anos nas ruas, mas, este ano, preparamos uma apresentação concentrada no Sítio da Trindade, um coração verde da Zona Norte, e um espaço cultural de suma importância para a cidade", destaca Romero.

"Vamos fazer uma brincadeira de carnaval da forma leve, divertida e afetuosa que Carmita, que idealizou tudo isso junto comigo, iria querer. Essa edição é uma grande carta de amor a ela", acrescenta. O encerramento da folia ocorre às 17h.