Turnê de Emicida com álbum tributo aos Racionais chega ao Classic Hall em agosto

Rapper apresenta o álbum "Emicida Racional MCMV" e revisita clássicos da carreira em 22 de agosto, no Classic Hall, no Grande Recife

Rapper Emicida (Foto: Walter Firmo/Divulgação)

O Classic Hall, no Grande Recife, será palco de uma noite especial de rap e poesia com Emicida. No dia 22 de agosto, às 22h, o artista sobe ao palco com a turnê "Emicida Racional MCMV", apresentando ao vivo o álbum "Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores" (2025). Os portões abrem às 20h.

A apresentação integra uma série especial que percorrerá apenas cinco cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belo Horizonte.

Os ingressos estão à venda pela Eventim e na bilheteria oficial do Classic Hall, com pré-venda exclusiva para clientes Itaú. Há opções de meia-entrada, ingresso social e parcelamento, conforme as regras da organização.

O novo álbum, que dá nome à turnê, nasce como um tributo do artista à obra seminal dos Racionais MC's, mas ganha identidade própria ao transformar essa influência em novas narrativas. No palco, o conceito se expande para uma experiência que promete ir além do show tradicional, mergulhando o público no universo criativo de Emicida.

A sigla MCMV carrega múltiplas camadas. Além de representar "Mesmas Cores & Mesmos Valores", faz referência ao ano de 1905 (em algarismos romanos), quando Einstein publicou a Teoria da Relatividade. Essa ideia inspira o espetáculo, sugerindo que tempo, espaço e percepção variam conforme o observador, criando uma vivência única para cada espectador dentro do que o rapper define como "rep" (ritmo e poesia).

Sob direção musical do próprio Emicida, produção de Fejuca e coprodução de Damien Seth, o show percorre faixas do novo trabalho, como "Finado Neguim Memo?" e "Us Memo Preto Zica". O repertório também revisita diferentes fases da carreira do artista, desde a mixtape Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que Eu Cheguei Longe… (2009), até o aclamado AmarElo (2019), celebrando a trajetória de um dos principais nomes do rap brasileiro contemporâneo.