Enquete BBB 26: quem será eliminado no Paredão nesta terça (3)
Terceiro eliminado do BBB6 vai ser revelado hoje
Publicado: 03/02/2026 às 08:11
Terceiro paredão do BBB26: Brigido, Leandro e Ana Paula (Foto: Manoella Melo/Globo)
O terceiro eliminado do Big Brother Brasil 2026 será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (3). Entre Ana Paula, Brigido e Leandro, o participante mais votado vai deixar o reality show.
Como foi formado o paredão
Ana Paula Renault foi indicada pela participante pernambucana Maxiane, líder da semana. Votados pela casa, Brigido e Leandro se juntaram à veterana.
Jonas foi indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e e Marcelo, após os brothers atenderem o Big Fone, mas se salvou do Paredão ao vencer a prova Bate e Volta.
Enquete
A enquete da UOL que simula a votação do BBB26 mostra que Ana Paula não deve ser eliminada neste Paredão.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 08h00 do horário de Brasília.
1. Brigido - 56,92%
2. Leandro - 28,41%
3. Ana Paula Renault - 14,67%
Como votar no Gshow
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.