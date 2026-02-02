Festival PREAMP promove shows gratuitos de Luedji Luna e mais, no Bairro do Recife

PREAMP terá ações formativas para o mercado musical, como oficias e workshops, no Bairro do Recife

A Mostra Musical acontecerá no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife (@zudzilla)

Desde o dia 27 de janeiro, o festival PREAMP conta com ações formativas para o mercado musical, como oficinas e workshops e chega a sua culminância na sexta-feira (6) e no sábado (7), quando acontece a Mostra Musical, com shows de Luedji Luna, Martins e outros artistas. Este ano, com o tema ‘Conexão Nordeste’, o evento destaca a força criativa do Nordeste e reforça o compromisso com a promoção da música autoral da região.

A Mostra Musical acontecerá no Cais do Alfândega, no Bairro do Recife, onde sobem ao palco alguns dos nomes mais proeminentes da atualidade no Nordeste. Ao todo, serão seis shows de seis atrações pernambucanas - Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love -, selecionadas a partir de uma curadoria que buscou a diversidade e a democratização do acesso aos palcos.

156 artistas e grupos de todas as regiões do Estado participaram da chamada pública realizada via edital, reafirmando o PREAMP como um espaço representativo e aberto à diversidade cultural. A Mostra Musical é pensada como uma plataforma de impulso para artistas que estão no início da sua trajetória.

Além de se apresentarem no evento, os artistas e grupos receberão seis mentorias com foco em impulsionamento de carreiras artísticas, passando por temas como Marketing Digital, Produção Técnica e Branding e Posicionamento de Marca, entre outros. Os três nomes mais bem pontuados, Islan, O Cão e Dandara MC, também estarão na programação do Carnaval do Recife 2026.

Ainda se apresentam, nas noites de shows, artistas já consagrados pelo público, como Luedji Luna e Mestre Anderson Miguel convidando Siba, que tocam na sexta-feira (6); e Larissa Luz e Martins, que sobem ao palco no sábado (7). As apresentações começam a partir das 18h. Confira a programação completa.

Sexta (06/02)

DJ Vibra

RoB Love

O Cão

Mestre Josivaldo Caboclo

João Marlevou convida a geração do reggae PE

Maracatu Leão de ouro de Nazaré Da Mata (Cortejo)

Mestre Anderson Miguel Convida Siba

Luedji Luna (BA)

Sábado (07/02)

DJ RImas INC

Riah

Alice Counter

Islan

Dandara MC

Procurando Kalu (CE)

CORTEJO: Maracatu Nação Camaleão + Afojubá Batuque

Larissa Luz (BA)

Martins (PE)