Agente Secreto, Ariano Suassuna e Certidão de Nascimento: Sport tira onda com o Santa Cruz

Sport tirou onda com o Santa Cruz nas redes sociais (Reprodução/Redes Sociais)

A vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz no sábado (31), na Ilha do Retiro, fez o Sport "tirar onda" com o rival nas redes sociais. O rubro-negro fez uma série de três postagens zoando o tricolor, usando Inteligência Artificial (IA).

Aproveitando o hype do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar em quatro categorias, o Leão postou uma foto de um torcedor do Sport sorrindo ao lado do personagem Seu Alexandre em uma mesa de bar. Na legenda, segue a brincadeira: "E o Oscar de #AMaiorFreguesiaDoBrasil vai para o Santa C. Outro detalhe foi o título: "O Agente Cecreto", outra alusão à Terceira Divisão, série que a Cobra Coral vai disputar em 2026. No filme, que se passa no ano de 1977, seu Alexandre é tricolor e promete "pagar uma cerveja" caso o Santa Cruz vencesse uma partida.

E o Oscar de #AMaiorFreguesiaDoBrasil vai para o Santa C. ????????? pic.twitter.com/fDyn8IMIP3 — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 31, 2026

Em outro post, o Sport fez referência a Ariano Suassuna, sentado em um banco de pedra na rua com um jornal nas mãos e com uma manchete "Santa perde novamente". A legenda trouxe a famosa frase de Ariano "Felicidade é torcer pelo Sport". Inclusive, o técnico Roger Silva citou essa frase em sua coletiva após o jogo.

Fechando a "trilogia", o Sport postou uma Certidão de Nascimento, que teria sido achada na Ilha do Retiro nos "Achados e Perdidos". O documento tem: Nome: Santa C. Local de Nascimento: Maior freguês do Brasil. Pai: Sport Club do Recife. Município de Registro: Pernambuco. Município de Nascimento: Chiqueirão.

Achados e perdidos da Ilha do Retiro: caiu um documento por aqui. ???????? #AMaiorFreguesiaDoBrasil pic.twitter.com/A0yKyg8y2B — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 31, 2026

HISTÓRICO

No geral, Sport e Santa Cruz já se enfrentaram 573 vezes, com 239 vitórias rubro-negras, 170 tricolores e 164 empates. O triunfo de sábado (31) fez o Leão se classificar direto para as semifinais do Campeonato Pernambucano. O tricolor vai jogar as quartas de final contra o Decisão.