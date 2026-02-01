Roteirista de ‘Foi Apenas um Acidente’, indicado ao Oscar 2026, é preso no Irã

Mahmoudian escreveu o roteiro de Foi Apenas um Acidente junto com o diretor do filme, Jafar Panahi, e de Nader Saïvar e Shadmehr Rastin (Foto: Divulgação)

Mehdi Mahmoudian, um dos roteiristas do filme Foi Apenas um Acidente, que disputa duas categorias no Oscar 2026, foi preso em Teerã, no Irã, no sábado, 31. Ele foi detido ao lado de outros dois signatários de uma carta que critica ações do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Mahmoudian escreveu o roteiro de Foi Apenas um Acidente junto com o diretor do filme, Jafar Panahi, e de Nader Saïvar e Shadmehr Rastin. O filme disputa o Oscar de Melhor Roteiro Original e é concorrente do brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

De acordo com a revista Variety, a carta que denuncia o líder iraniano tem 17 signatários, incluindo Panahi. No ano passado, o cineasta foi condenado a um ano de prisão no Irã por “atividades de propaganda” contra o Estado. Ele e seus colegas denunciam a brutalidade do governo em meio a uma onda de protestas contra os líderes religiosos do país.

“O assassinato em massa e sistemático de cidadãos que corajosamente saíram às ruas para pôr fim a um regime ilegítimo constitui um crime organizado de Estado contra a humanidade. O uso de munição real contra civis, o assassinato de dezenas de milhares, a prisão e perseguição de outras dezenas de milhares, o ataque a feridos, a obstrução de cuidados médicos e o assassinato de manifestantes feridos equivalem a nada menos do que um ataque à segurança nacional do Irã e uma traição ao país” diz parte da carta.

Panahi, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2025 por Foi Apenas um Acidente, divulgou um comunicado em apoio ao colega. Contou que conheceu Mahmoudian quando ambos eram presos políticos e, por isso, pediu que ele o ajudasse a “refinar” o diálogo de seu filme.

“Mehdi Mahmoudian não é apenas um ativista dos direitos humanos e um prisioneiro de consciência; ele é uma testemunha, um ouvinte e uma presença moral rara - uma presença cuja ausência é imediatamente sentida, tanto dentro das paredes da prisão quanto fora delas", escreveu o diretor.

Foi Apenas um Acidente acompanha quatro ex-condenados pelo regime iraniano que pensam haver identificado em um homem o seu antigo torturador. O longa está em cartaz nos cinemas brasileiros.

