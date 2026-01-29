Canal Brasil lança primeiro streaming exclusivo para documentários brasileiros

Primeira plataforma de streaming 100% dedicada a documentários brasileiros reúne filmes e séries dos mais importantes realizadores do país

"Cabra Marcado para Morrer", um dos maiores clássicos brasileiros, dirigido por Eduardo Coutinho (Divulgação)

Primeiro serviço de streaming dedicado exclusivamente a documentários brasileiros, o DOC Canal Brasil já está disponível com uma curadoria de cerca de 2 mil produções, entre filmes, séries e programas que exploram distintas potencialidades do gênero documental.

O serviço chega inicialmente ao Prime Video (com 30 dias de teste gratuito). "O projeto é pioneiro e um dos únicos do mundo. Vai englobar um universo documental muito completo. A ideia é popularizar, difundir e estimular a produção de obras documentais no Brasil”, diz André Saddy, diretor geral do Canal Brasil.

Entre os destaques do catálogo estão os filmes: “Cabra Marcado Para Morrer” (1983), “Santo Forte” (1999), “Babilônia 2000” (2000), “Edifício Master” (2002), “O Fim e o Princípio” (2005), “Jogo de Cena” (2007) e “Últimas Conversas” (2015), de Eduardo Coutinho; “Ônibus 174” (2001), de José Padilha; “Rock Brasília - Era de Ouro” (2011) e “O País de São Saruê” (1971), de Vladimir Carvalho; “Jango” (1984), de Silvio Tendler; “A Negação do Brasil” (2000), de Joel Zito Araújo; “Entreatos” (2004), entre outros.