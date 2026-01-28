Companhia Pia Fraus apresenta últimas sessões de espetáculo infantil na Caixa Cultural Recife

Espetáculo "Círculo das Baleias", da Companhia Pia Fraus. (Ênio Nogueira/Divulgação)

Entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, o projeto Pia Fraus e os Bichos Brasileiros conta com suas últimas apresentações na Caixa Cultural Recife. Todas elas serão do espetáculo infantil Círculo das Baleias, que terá sessões na sexta-feira (30), às 15h, no sábado (31), às 11h e às 15h, e no domingo (1º), às 11h. A montagem marca a despedida do grupo da capital pernambucana após uma curta temporada dedicada ao público infantojuvenil. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).



Na obra, a Cia Pia Fraus apresenta uma obra sensível que acompanha a jornada de Jujuba, uma baleia jubarte, em uma travessia pelos oceanos. A peça aborda o ciclo de vida da espécie e propõe reflexões sobre a preservação ambiental, combinando bonecos, música e recursos visuais que dialogam diretamente com o universo da infância. “O espetáculo trata de temas urgentes, como meio ambiente e biodiversidade, a partir de um olhar poético e acessível às crianças”, destaca Vanessa Silva, produtora executiva e atriz da companhia.



A programação ainda inclui bate-papo com o elenco após a sessão da sexta (30) e apresentação com acessibilidade em Libras no sábado (31), às 15h, ampliando o acesso à experiência cultural. A temporada integra o calendário cultural do Recife e é realizada pela CAIXA Cultural, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.



Cia Pia Fraus:



Pia Fraus é um grupo brasileiro de teatro de bonecos, fundado em 1984 e sediado na cidade de São Paulo. Ao longo de mais de 42 anos de história, a companhia desenvolveu uma linguagem própria que integra teatro de animação, dança, música, artes visuais e máscaras. O grupo já produziu 28 espetáculos e realizou apresentações em 25 países, consolidando um repertório que dialoga com diferentes culturas e faixas etárias. Em todas as suas obras busca promover o acesso à cultura e à educação através da arte.



Serviço:

Pia Fraus e os Bichos Brasileiros

Onde: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: 30 de janeiro a 1° de fevereiro (de sexta a domingo)

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Classificação: livre