'O Agente Secreto' será disponibilizado na Netflix

Data de lançamento de 'O Agente Secreto' na Netflix ainda não foi divulgada

(Foto: Victor Juca)

O co-CEO global da Netflix, Greg Peters, anunciou nesta terça-feira, 27, que a empresa é coprodutora do filme O Agente Secreto e que ela também realizou o pré-licenciamento da produção, garantindo sua inclusão no catálogo.

Peters falou sobre o assunto na inauguração do novo escritório da empresa no Brasil. “Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos“, disse. “Por isso, ficamos tão entusiasmados em firmar parceria com os produtores de O Agente Secreto para ajudar a financiar o filme e obter a pré-licença para a Netflix no Brasil.”

Procurada, a assessoria da Netflix não respondeu contato do Estadão sobre a data de lançamento de O Agente Secreto na plataforma. O espaço segue aberto.

O filme, ambientado em 1977 e estrelado por Wagner Moura, acompanha a fuga de um professor perseguido durante o regime militar. A produção conquistou quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.