Entenda por que o Bafta é importante para ‘O Agente Secreto'
O filme pernambucano "O Agente Secreto" foi indicado ao Bafta nas categorias de Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Premiação britânica é importânte termomêtro para o Oscar.
Publicado: 27/01/2026 às 16:07
"O Agente Secreto" foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Bafta. (Victor Jucá/Divulgação)
Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o Bafta anunciou nesta terça-feira, 27, os indicados de sua edição de 2026. Mais do que um reconhecimento europeu, a premiação funciona como um dos termômetros mais relevantes da temporada internacional de prêmios, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. É nesse contexto que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, se destaca.
O longa de Kleber Mendonça marca presença duas vezes na disputa, com indicações a Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Além disso, o documentário "Apocalipse nos Trópicos", dirigido por Petra Costa, concorre na categoria Melhor Documentário.
Já a quarta indicação brasileira aparece em uma categoria técnica, o fotógrafo Adolpho Veloso disputa o Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem". Com isso, o Brasil amplia sua presença na premiação, figurando tanto entre as categorias principais quanto nas técnicas.
Bafta como termômetro para o Oscar
A importância do Bafta cresce ainda mais quando observada sua relação histórica com o Academy Awards. Entre 1995 e 2025, as duas premiações escolheram o mesmo vencedor na categoria de filme internacional em 13 ocasiões, cerca de 43% de coincidência. Nos últimos anos, essa convergência se intensificou, com seis vitórias consecutivas iguais entre 2019 e 2024.
Nos Estados Unidos, "O Agente Secreto" já garantiu quatro indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Um bom desempenho no Bafta pode ampliar ainda mais sua visibilidade e fortalecer sua campanha junto aos votantes da Academia.
Como funciona a escolha dos vencedores
A definição dos premiados ocorre em três etapas. Primeiro, um júri especializado seleciona as pré-listas. Em seguida, os membros do Bafta votam para definir os indicados finais. Por fim uma nova votação escolhe os vencedores. A cerimônia de entrega está marcada para 22 de fevereiro, em Londres.
Para O Agente Secreto, o anúncio dos indicados desta terça-feira 27, representa mais do que uma etapa da temporada de prêmios, é um movimento estratégico em uma campanha internacional que já se consolida como uma das mais expressivas do cinema brasileiro nos últimos anos.
