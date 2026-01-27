° / °
Viver
PRÊMIO

Entenda por que o Bafta é importante para ‘O Agente Secreto'

O filme pernambucano "O Agente Secreto" foi indicado ao Bafta nas categorias de Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Premiação britânica é importânte termomêtro para o Oscar.

Estadão Conteúdo

Publicado: 27/01/2026 às 16:07

Seguir no Google News Seguir

"O Agente Secreto" foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Bafta. (Victor Jucá/Divulgação)

 Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o Bafta anunciou nesta terça-feira, 27, os indicados de sua edição de 2026. Mais do que um reconhecimento europeu, a premiação funciona como um dos termômetros mais relevantes da temporada internacional de prêmios, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. É nesse contexto que "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, se destaca.

O longa de Kleber Mendonça marca presença duas vezes na disputa, com indicações a Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Além disso, o documentário "Apocalipse nos Trópicos", dirigido por Petra Costa, concorre na categoria Melhor Documentário.

Já a quarta indicação brasileira aparece em uma categoria técnica, o fotógrafo Adolpho Veloso disputa o Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem". Com isso, o Brasil amplia sua presença na premiação, figurando tanto entre as categorias principais quanto nas técnicas.

Bafta como termômetro para o Oscar

A importância do Bafta cresce ainda mais quando observada sua relação histórica com o Academy Awards. Entre 1995 e 2025, as duas premiações escolheram o mesmo vencedor na categoria de filme internacional em 13 ocasiões, cerca de 43% de coincidência. Nos últimos anos, essa convergência se intensificou, com seis vitórias consecutivas iguais entre 2019 e 2024.

Nos Estados Unidos, "O Agente Secreto" já garantiu quatro indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Um bom desempenho no Bafta pode ampliar ainda mais sua visibilidade e fortalecer sua campanha junto aos votantes da Academia.

Como funciona a escolha dos vencedores

A definição dos premiados ocorre em três etapas. Primeiro, um júri especializado seleciona as pré-listas. Em seguida, os membros do Bafta votam para definir os indicados finais. Por fim uma nova votação escolhe os vencedores. A cerimônia de entrega está marcada para 22 de fevereiro, em Londres.

Para O Agente Secreto, o anúncio dos indicados desta terça-feira 27, representa mais do que uma etapa da temporada de prêmios, é um movimento estratégico em uma campanha internacional que já se consolida como uma das mais expressivas do cinema brasileiro nos últimos anos.

Conheça os indicados ao Bafta 2026:

Melhor Filme

- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores

Melhor Filme Britânico

- Extermínio: A Evolução
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
- Morra, Amor
- H is for Hawk
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve

Melhor Filme de animação

- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2

Melhor Filme Infantil ou Familiar

- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

- O Agente Secreto
- Sirat
- Valor Sentimental
- Foi Apenas Um Acidente
- A Voz de Hind Rajab

Veja também:

Melhor Direção

- Yorgos Lanthimos, por Bugonia
- Chloé Zhao, por Hamnet: A Vida Antes Hamlet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
- Joachim Trier, por Valor Sentimental
- Ryan Coogler, por Pecadores

Melhor Atriz

- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Kate Hudson (Song Sung Blue: Um Sonho a Dois)
- Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator

- Robert Aramayo (I Swear)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Jesse Plemons (Bugonia)

Melhor Atriz Coadjuvante

- Odessa A’Zion (Marty Supreme)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Carey Mulligan (The ballad of Wallis Island)
- Teyana Taylor (One battle after another)

Melhor Ator Coadjuvante

- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal, (Hamnet)
- Peter Mullan (I Swear)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Stellan Skarsgard (Valor Sentimental)

Melhor Roteiro Original

- I Swaer
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

- Bugonia
- Hamnet
- One Battle after another
- The ballad of Wallis Island
- Pillion

Melhor Fotografia

- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem

Melhor Figurino

- Hamnet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For good

Melhor Elenco

- I Swear
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores

Melhor Edição

- F1: O Filme
- Casa de Dinamite
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores

Melhor Cabelo & Maquiagem

- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamley
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores

Melhor Design de Produção

- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores

Melhores Efeitos Especiais

- Avatar
- Frankenstein
- F1
- Como treinar seu dragão
- The lost bus

Melhor Som

- F1: O Filme
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Tempo de Guerra

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor

- The Ceremony
- My Father’s Shadow
- Pillion
- A Want In Her
- Wasteman

Melhor Longa-Metragem de Animação

- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2

Melhor Documentário - longa-metragem

- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalipse nos Trópicos
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita

Melhor Curta Britânico

- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles

Melhor Curta Britânico de Animação

- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
- Estrela em Ascensão
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling

bafta , O Agente Secreto , oscar
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP