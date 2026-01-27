‘O Agente Secreto’ é indicado em duas categorias do Bafta 2026

Essa é primeira vez que um filme brasileiro disputa o troféu de Melhor Roteiro Original no Bafta

(Foto: Victor Jucá)

O filme brasileiro ‘O Agente Secreto’ foi indicado em duas categorias no Bafta 2026, premiação considerada o "Oscar Britânico". O longa concorre aos prêmios de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Roteiro Original.

Essa é primeira vez que um filme brasileiro disputa o troféu de Melhor Roteiro Original na premiação. As indicações foram anunciadas na manhã desta terça-feira (27).

Na última semana, ‘O Agente Secreto’ também recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo à principal categoria da premiação, Melhor Filme.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa foi indicado, ainda, nas categorias Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Além disso, Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator por seu papel no longa-metragem.

Com uma narrativa que combina suspense político e drama, o longa acompanha um Brasil atravessado por disputas de poder, vigilância e tensão social, marca recorrente na filmografia de Kleber Mendonça Filho. O filme vinha sendo apontado como um dos destaques da temporada internacional após acumular prêmios e elogios da crítica, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-inglesa.

A cerimônia do Bafta 2026 será realizada no dia 22 de fevereiro.

