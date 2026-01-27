Quem deixa o BBB26 nesta terça (27)? Enquete mostra eliminado

O segundo eliminado do BBB2026 será revelado no programa ao vivo de hoje

Segundo Paredão do BBB26: Brigido, Matheus e Leandro (Fotos: Globo/ Manoella Mello)

O segundo eliminado do Big Brother Brasil 2026 será revelado no programa ao vivo de hoje (27). Entre Leandro, Matheus e Brigido, o mais votado deixará o reality.



Após a dinâmica das Caixas-Surpresa, na sexta-feira (25), Marcelo Cowboy e Brigido tiveram que entrar em consenso sobre alguém para ser indicado, e eles escolheram Leandro. A indicação do líder da semana, Babu, foi Matheus.



Brigido foi o mais votado pela casa.



Para os emparedados, não há chance de escapar — não tem prova Bate e Volta essa semana.



Enquete



Quando a enquete da UOL foi lançada, Matheus era o brother mais votado, mas, de ontem para hoje, houve uma virada. Leandro está em primeiro lugar, e Matheus em segundo.



A pouca diferença, no entanto, ainda abre margem para um avanço de Matheus.



Brigido ainda aparece como o participante com menor chance de ser eliminado esta semana.



Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h20 do horário de Brasília.



1 - Leandro: 47,29%

2 - Matheus: 44,22%

3 - Brigido - 8,48%

