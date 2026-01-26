Paredão BBB 26: enquete indica quem sai nesta terça (27)
Segundo paredão do BBB26 foi formado ontem (26); veja quem deve ser eliminado
Publicado: 26/01/2026 às 07:07
Paredão da semana no BBB26: Leandro, Matheus e Brigido (Fotos: Globo/ Manoella Mello)
O paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado no último domingo (25). Na berlinda, estão os brothers Leandro, Matheus e Brigido. O mais votado vai ser o segundo eliminado do programa e deixará o reality nesta terça-feira (27), durante o ao vivo.
Quem votou em quem?
Leandro foi escolhido em consenso por Marcelo Cowboy e Brigido na última sexta-feira (25), após a dinâmica das Caixas-Surpresa. A escolha do líder da semana, Babu, para o paredão, foi o brother Matheus. Brigido foi o mais votado pela casa.
Para os emparedados, não há chance de escapar — não tem prova Bate e Volta essa semana.
Enquete
Por enquanto, Brigido aparece como o participante com menor número de votos. Já Matheus e Leandro tem mais chances de serem eliminados esta semana.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h00 do horário de Brasília.
1 - Matheus: 47,54%
2 - Leandro - 44,39%
3 - Brigido - 8,07%