Paredão BBB 26: enquete indica quem sai nesta terça (27)

Segundo paredão do BBB26 foi formado ontem (26); veja quem deve ser eliminado

Paredão da semana no BBB26: Leandro, Matheus e Brigido (Fotos: Globo/ Manoella Mello)

O paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado no último domingo (25). Na berlinda, estão os brothers Leandro, Matheus e Brigido. O mais votado vai ser o segundo eliminado do programa e deixará o reality nesta terça-feira (27), durante o ao vivo.

Quem votou em quem?



Leandro foi escolhido em consenso por Marcelo Cowboy e Brigido na última sexta-feira (25), após a dinâmica das Caixas-Surpresa. A escolha do líder da semana, Babu, para o paredão, foi o brother Matheus. Brigido foi o mais votado pela casa.



Para os emparedados, não há chance de escapar — não tem prova Bate e Volta essa semana.



Enquete



Por enquanto, Brigido aparece como o participante com menor número de votos. Já Matheus e Leandro tem mais chances de serem eliminados esta semana.



Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h00 do horário de Brasília.



1 - Matheus: 47,54%

2 - Leandro - 44,39%

3 - Brigido - 8,07%