"Vi duas vezes e veria cinco. Eu moraria naquele filme", fala Karine Teles sobre 'O Agente Secreto'

Atriz e diretora fluminense também apresentou em Tiradentes o seu curta 'Romance' (Foto: Leo Lara/Universo Produção)

A atriz, diretora e roteirista Karine Teles foi a homenageada da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, evento que abre o calendário de festivais do audiovisual brasileiro e segue na cidade mineira, com programação gratuita e intensa, até o dia 31 de janeiro. Em coletiva de imprensa, a artista rasgou elogios a 'O Agente Secreto' e ao cinema de Kleber Mendonça Filho, com quem trabalhou em 'Bacurau'.

"Vi duas vezes já e veria cinco. Eu moraria naquele filme. Sou completamente apaixonada pelo Kleber desde os curtas-metragens ['A Menina do Algodão', 'Vinil Verde', 'Recife Frio'], que assisti ainda na época do VHS", revelou. "Acho um diretor provocador, ousado e corajoso e fico feliz demais que justamente esse trabalho tão autoral dele esteja em uma grande vitrine do cinema comercial, que é o Oscar".

Ainda sobre as quatro indicações históricas que 'O Agente Secreto' recebeu, Karine disse também que a premiação da Academia é, antes de mais nada, uma celebração da indústria. "As pessoas às vezes falam que o filme vencedor, por exemplo não é bom. Mas não se trata disso. O Oscar é a grande festa do dinheiro. Chegam lá os projetos que viabilizam a maior campanha de divulgação", pontuou.

A atriz prossegue exaltando que o longa pernambucano conseguiu verba, suporte e distribuição internacional com força suficiente para levar o Recife e o Brasil para o mundo: "É maravilhoso que essas tantas indicações venham justamente para o filme sem que ele perca essa marca autoral, provocativa e original. Sigo acreditando que quanto mais a gente fala da gente mesmo, mais temos chance de falar com o mundo".

Karine Teles nasceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas começou sua carreira de atriz em Maceió, aos 14 anos. Ao Diario, relembrou que, nessa época, já havia uma cena cinematográfica forte na capital pernambucana. "Já muito pertinho de Recife e tinha a cidade como grande referência. Já nos anos 1990, todos sabem que havia um movimento muito forte de cinema acontecendo em Pernambuco".

Ela prosseguiu enaltecendo a beleza do audiovisual com identidade local. "Uma das maiores forças desse cinema feito no Recife, por recifenses e sobre a cidade delas é, no final, muito brasileiro mesmo. Assim como os filmes incríveis feitos em Contagem, em Minas Gerais, pelo pessoal da Filmes de Plástico, e outras mais no país", ressaltou.

Em 'Bacurau', Karine interpretou a forasteira sem nome que aparece para colaborar com os estrangeiros. Seu papel mais conhecido no cinema, no entanto, é como a patroa Bárbara, de 'Que Horas Ela Volta?', dirigido por Anna Muylaert. Ao longo da conversa com a imprensa, ela mencionou ainda seu trabalho em 'Riscado', de Gustavo Pizzi, como o seu preferido da carreira, citando ainda 'Benzinho', outra parceria com o mesmo diretor, como um dos mais importantes da sua vida.

