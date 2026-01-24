"Eu dei o primeiro papel de galã dele, em 'A Lua Me Disse'", diz Miguel Falabella sobre Wagner Moura

'A Lua Me Disse' foi a grande estreia do ator nas novelas (Foto: Joao Miguel Junior/Tv Globo)

Presente na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes para apresentar seu novo filme, 'Querido Mundo' (codirigido por Hsu Chien), Miguel Falabella, em coletiva de imprensa, relembrou a época da novela 'A Lua Me Disse', escrita por ele em parceria com a saudosa Maria Carmem Barbosa. A novela das sete foi protagonizada por Wagner Moura.

"Quem deu o primeiro papel de galã a Wagner fui eu. Eu briguei para tê-lo em 'A Lua Me Disse', porque a Globo não queria. Achavam que ele não era galã. Mas eu sabia que ele era muito bom, tinha feito um teste incrível e fez um trabalho memorável na novela junto com Adriana Esteves. Eu escrevia com muito gosto para eles dois", revelou o autor.

Wagner Moura acabou de se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator por 'O Agente Secreto' (indicado ainda a Melhor Filme, Casting e Filme Internacional). O longa de Kleber Mendonça Filho, rodado no Recife, é o mais indicado da história do Brasil junto com 'Cidade de Deus', de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

OUTROS PROJETOS

Falabella também falou sobre o projeto do filme de 'Toma Lá, Dá Ca', afirmando que está no papel, mas não sabe quando vai ser feito. "Os direitos dos personagens são da Globo. Tenho maior amor por esses personagens e por todo aquele universo, mas não sei que tipo de liberdade vou ter nessa abordagem. E não tenho mais idade para me dizerem o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero e quem não gostar que passe no caixa", disse.