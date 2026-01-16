Depois de prêmios, 'O Agente Secreto' está em mais salas de cinema

Expectativa agora é pela indicação do longa ao Oscar; nomeações serão divulgadas no dia 22 de janeiro

(Foto: LEO LARA/UNIVERSO PRODUÇÃO)

A conquista de dois prêmios no Globo de Ouro, no último domingo (11), provocou a ampliação da presença de 'O Agente Secreto' nas salas de cinema do Brasil. O diretor Kleber Mendonça Filho comemorou a medida nas redes sociais.

“'O Agente Secreto' está em 320 salas de cinema no Brasil desde essa quinta-feira [15], efeito direto dos dois Globos de Ouro. O filme voltou a fazer 20 mil espectadores por dia, estava fazendo cerca de 5 mil. 11ª semana em cartaz, 3º mês de lançamento. Vi vídeo do Cinema São Luiz em Fortaleza lotado ontem. Grato!”, disse ele.

O longa-metragem protagonizado por Wagner Moura estava em exibição em cerca de 137 salas. Mais de 1,2 milhão de espectadores já assistiram ao filme.

'O Agente Secreto' conquistou dois troféus do Globo de Ouro na semana passada, de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e de Melhor Ator - Drama, para Wagner Moura.

O filme está pré-indicado ao Oscar e nesta semana os votantes da Academia de Cinema de Hollywood escolhem as produções que vão competir pela estatueta. A expectativa é que 'O Agente Secreto' entre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.

A lista com os indicados ao maior prêmio do cinema mundial será divulgada no dia 22 de janeiro. A cerimônia de entrega do Oscar acontece no dia 15 de março.