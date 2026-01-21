Aline Campos é a primeira eliminada do BBB 26; veja porcentagens
Aline enfrentou Milena e a veterana Ana Paula Renault no primeiro paredão do BBB26
Publicado: 21/01/2026 às 08:27
Aline Campos (Divulgação/Globo)
O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi concluído nesta terça-feira, 20, e eliminou a camarote Aline Campos. A ex-bailarina do Faustão enfrentou a pipoca Milena e a veterana Ana Paula Renault, mas acabou saindo do reality show com 61,64% dos votos.
Ao longo da primeira semana da edição, Ana Paula e Aline protagonizaram diversas brigas. Tudo começou em 2016, quando a ex-BBB criticou o look da atriz enquanto apresentava um programa do Multishow. "Aline Riscado. Era um prêmio Multishow, tipo aquelas coisas aguardadas, que as pessoas se matam pelo convite e ela foi vibes executiva de filme pornô", brincou Ana Paula.
O comentário, no entanto, magoou Aline, que foi tirar satisfação nos primeiros dias do programa. Apesar da ex-BBB ter se desculpado pela fala, as duas participantes entraram em pé de guerra. Desde então, passaram a trocar acusações e farpas em todas as oportunidades que tiveram. Na quinta-feira, 15, Aline foi indicada ao Paredão por Marcelo após ele atender o Big Fone. Com direito a um contragolpe, a ex-bailarina chamou Ana Paula para a berlinda.
A disputa das duas continuou no Sincerão de segunda-feira, 19, onde elas novamente se estranharam. Durante a dinâmica, as duas foram instruídas a votar em quem elas acham que não deve ganhar o BBB 26. Aline votou em Ana Paula e Ana Paula votou em Aline. A disputa, no entanto, encontraria o seu desfecho no Paredão. Com Aline eliminada, a ex-BBB se fortalece dentro e fora da casa e desponta como uma das favoritas a ganhar o programa.
Novo sistema de votação
É a primeira vez que o programa utiliza o seu novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos.
Aline Campos
- Média: 61,64%
- Voto Único: 60,42%
- Voto Torcida: 64,50%
Ana Paula Renault
- Média: 5,86%
- Voto Único: 6,56%
- Voto Torcida: 4,23%
Milena
- Média: 32,50%
- Voto Único: 33,02%
- Voto Torcida: 31,27%