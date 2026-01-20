Enquete final BBB 26: veja quem será a primeira eliminada do reality; disputa está acirrada
Eliminação será anunciada nesta terça-feira (20)
Publicado: 20/01/2026 às 21:13
Na foto, da esquerda para a direita: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena (Divulgação/Globo)
Na noite desta terça-feira (20) o Big Brother Brasil 26 anunciará a primeira eliminada da edição. As sisters Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão na Berlinda.
A enquete do Uol, que mede a preferência do público, indica uma disputa acirrada entre Milena e Aline Campos.
Milena aparece a frente com 45,38%, Aline vem logo em seguida com 43,95%.
Ainda segundo a enquete, a veterana Ana Paula deve permanecer no BBB 26, tendo 10,68% dos votos.
1. Milena - 45,38%
2. Aline Campos - 43,95%
3. Ana Paula Renault - 10,68%
*A enquete foi conferida às 21h e possuía 621.575 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a enquete e o resultado oficial.