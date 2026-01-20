BBB 26: enquete atualizada sobre paredão aponta empate entre sisters
Primeira eliminada do Big Brother Brasil 26 será decidida nesta terça-feira (20)
Publicado: 20/01/2026 às 10:27
Primeiro Paredão do BBB26 (Fotos: Globo/Manoella Mello)
A primeira eliminada do Big Brother Brasil 26 será decidida nesta terça-feira (20). As sisters Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena se enfrentam no Paredão.
A enquete do Uol, usada para medir a preferência do público, indica uma disputa acirrada entre Milena e Aline Campos.
Aline aparece na frente, com 43,14% dos votos, e Milena vem logo em seguida, com 43,02%.
Ainda segundo a enquete, a veterana Ana Paula deve permanecer no programa, recebendo apenas 13,84% dos votos.
1. Aline Campos - 43,14%
2. Milena - 43,02%
3. Ana Paula Renault - 13,84%
*A enquete foi conferida às 10h20 e possuía 429.583 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a enquete e o resultado oficial do BBB.