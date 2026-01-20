° / °
Viver
REALITY SHOW

BBB 26: enquete atualizada sobre paredão aponta empate entre sisters

Primeira eliminada do Big Brother Brasil 26 será decidida nesta terça-feira (20)

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/01/2026 às 10:27

Primeiro Paredão do BBB26/Fotos: Globo/Manoella Mello

A primeira eliminada do Big Brother Brasil 26 será decidida nesta terça-feira (20). As sisters Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena se enfrentam no Paredão.

A enquete do Uol, usada para medir a preferência do público, indica uma disputa acirrada entre Milena e Aline Campos.

Aline aparece na frente, com 43,14% dos votos, e Milena vem logo em seguida, com 43,02%.

Ainda segundo a enquete, a veterana Ana Paula deve permanecer no programa, recebendo apenas 13,84% dos votos.

1. Aline Campos - 43,14%

2. Milena - 43,02%

3. Ana Paula Renault - 13,84%


*A enquete foi conferida às 10h20 e possuía 429.583 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a enquete e o resultado oficial do BBB.

