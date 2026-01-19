Quem sai do BBB 26 amanhã (20)? Enquete atualizada aponta disputa acirrada no paredão
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a preferência do público
Publicado: 19/01/2026 às 21:10
Na foto, da esquerda para a direita: Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena (Divulgação/Globo)
O Big Brother Brasil 26 já tem o primeiro paredão formado. As sisters Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão na Berlinda.
A enquete do Uol, que mede a preferência do público, indica uma disputa acirrada entre Milena e Aline Campos.
Milena aparece a frente com 40,87%, Aline vem logo em seguida com 40,34%.
Ainda segundo a enquete, a veterana Ana Paula deve permanecer no programa, tendo 18,79% dos votos.
1. Milena - 40,87%
2. Aline Campos- 40,34%
3. Ana Paula Renault - 18,79%
*A enquete foi conferida às 21h e possuía 263.699 votos. É válido ressaltar que não há relação entre a enquete e o resultado oficial.