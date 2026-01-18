Quais participantes do Quarto Branco entraram na casa?
A dinâmica do Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 finalmente chegou ao fim na madrugada deste domingo (18)
Publicado: 18/01/2026 às 17:33
Após mais de cinco dias de resistência, foram definidos os quatro últimos participantes da temporada: Chaiany Andrade, Gabriela Saporito, Leandro Rocha e Matheus Moreira.
Os candidatos, que haviam sido rejeitados pelo público nas Casas de Vidro de suas regiões, passaram a disputar as vagas restantes no elenco do reality show da TV Globo em uma prova de longa duração.
A disputa ultrapassou a marca de 120 horas, um recorde de duração no programa.
Como foi a dinâmica:
O desafio começou na noite de segunda-feira, 12, e colocou os participantes em um ambiente de privação física e psicológica.
O espaço contava com luzes intensas, ruídos constantes, alimentação restrita e poucas oportunidades de descanso.
Ao longo dos dias, alguns candidatos desistiram voluntariamente da prova, enquanto outros aceitaram prêmios em dinheiro para deixar a disputa.
Na fase final, os competidores precisaram permanecer sobre bases individuais, sem tocar no chão ou nas paredes.
Pouco antes do encerramento, a participante Rafaella Farias desmaiou e recebeu atendimento médico, o que levou a produção a antecipar o fim da dinâmica.
Além das vagas no programa, os quatro vencedores do Quarto Branco garantiram entrada no espaço VIP da casa e imunidade na primeira semana.
Novos participantes do BBB 26:
Leandro Rocha
Natural de Salvador (BA), Leandro tem 42 anos e é produtor cultural e arte-educador.
Criado pela avó, o baiano enfrentou dificuldades financeiras ao longo da vida e vê no BBB a oportunidade de transformar sua realidade e ampliar as oportunidades para a família.
Chaiany Andrade
Com 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília e vive no interior de Goiás. Criada na zona rural, a sister trabalhou desde cedo e se tornou mãe ainda jovem.
Ela se define como determinada e intensa e afirma ter entrado no reality disposta a jogar sem medo de conflitos.
Gabriela Saporito
Estudante de Psicologia, Gabriela tem 21 anos e mora em São Paulo. Trabalha com crianças no espectro autista e ajuda no sustento da casa.
Ela diz não ter medo do cancelamento e promete não ser uma “planta” (gíria para o participante que pouco aparece no reality) na edição. A jovem diz que amadureceu cedo e aposta no programa como uma chance de mudar a vida da família.
Matheus Moreira
Gaúcho de Porto Alegre, Matheus tem 25 anos e é bancário. Ex-jogador de futebol, ele precisou abandonar a carreira após sofrer lesões.
Atualmente, também é professor de boxe e motorista de aplicativo. O brother vê no BBB uma oportunidade de recomeço profissional e financeiro.