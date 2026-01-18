Quais participantes do Quarto Branco entraram na casa?

A dinâmica do Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 finalmente chegou ao fim na madrugada deste domingo (18)

(Divulgação)

Após mais de cinco dias de resistência, foram definidos os quatro últimos participantes da temporada: Chaiany Andrade, Gabriela Saporito, Leandro Rocha e Matheus Moreira.

Os candidatos, que haviam sido rejeitados pelo público nas Casas de Vidro de suas regiões, passaram a disputar as vagas restantes no elenco do reality show da TV Globo em uma prova de longa duração.

A disputa ultrapassou a marca de 120 horas, um recorde de duração no programa.

Como foi a dinâmica:

O desafio começou na noite de segunda-feira, 12, e colocou os participantes em um ambiente de privação física e psicológica.

O espaço contava com luzes intensas, ruídos constantes, alimentação restrita e poucas oportunidades de descanso.

Ao longo dos dias, alguns candidatos desistiram voluntariamente da prova, enquanto outros aceitaram prêmios em dinheiro para deixar a disputa.

Na fase final, os competidores precisaram permanecer sobre bases individuais, sem tocar no chão ou nas paredes.

Pouco antes do encerramento, a participante Rafaella Farias desmaiou e recebeu atendimento médico, o que levou a produção a antecipar o fim da dinâmica.

Além das vagas no programa, os quatro vencedores do Quarto Branco garantiram entrada no espaço VIP da casa e imunidade na primeira semana.

Novos participantes do BBB 26:

Leandro Rocha

Natural de Salvador (BA), Leandro tem 42 anos e é produtor cultural e arte-educador.

Criado pela avó, o baiano enfrentou dificuldades financeiras ao longo da vida e vê no BBB a oportunidade de transformar sua realidade e ampliar as oportunidades para a família.

Chaiany Andrade

Com 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília e vive no interior de Goiás. Criada na zona rural, a sister trabalhou desde cedo e se tornou mãe ainda jovem.

Ela se define como determinada e intensa e afirma ter entrado no reality disposta a jogar sem medo de conflitos.

Gabriela Saporito

Estudante de Psicologia, Gabriela tem 21 anos e mora em São Paulo. Trabalha com crianças no espectro autista e ajuda no sustento da casa.

Ela diz não ter medo do cancelamento e promete não ser uma “planta” (gíria para o participante que pouco aparece no reality) na edição. A jovem diz que amadureceu cedo e aposta no programa como uma chance de mudar a vida da família.

Matheus Moreira

Gaúcho de Porto Alegre, Matheus tem 25 anos e é bancário. Ex-jogador de futebol, ele precisou abandonar a carreira após sofrer lesões.

Atualmente, também é professor de boxe e motorista de aplicativo. O brother vê no BBB uma oportunidade de recomeço profissional e financeiro.