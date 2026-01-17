Jonas conquista a primeira Prova do Anjo do BBB 26

Jonas também ganhou 500 estalecas como parte da premiação. Para o primeiro Monstro da edição, ele indicou Marcelo

Jonas Sulzbach (Divulgação/Globo)

Jonas Sulzbach venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 26, realizada na tarde deste sábado (17) e garantiu o colar da imunidade da semana, que contou com uma dinâmica especial.

Além de poder imunizar um participante na formação do paredão, o vencedor também terá o direito de comprar uma segunda imunidade para entregar a outro brother ou sister. A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa exibido na última terça-feira (13).

“Esse anjo, de cara, ele já ganha o direito de imunizar uma pessoa. Mas, depois, ele vai participar de uma dinâmica em que vai poder comprar mais uma imunidade para dar para mais alguém”, explicou o apresentador.

Jonas também ganhou 500 estalecas como parte da premiação. Para o primeiro Monstro da edição, ele indicou Marcelo.

A prova exigiu agilidade e atenção dos participantes. Na primeira etapa, eles precisavam caminhar sobre barras de direção e aproximar o celular ao encontrar um código de barras para identificar o produto.

“Quando seu parceiro fazia a leitura, você ouvia o sabor do chocolate e a posição em que ele deveria ficar”, explicou Tadeu.

Em uma segunda sala, o outro competidor posicionava os chocolates de acordo com as instruções recebidas. “O objetivo era colocar seis chocolates nas posições corretas”, acrescentou o apresentador. Jonas completou a dinâmica no menor tempo e garantiu a vitória.

Esta semana, o Anjo não é autoimune. Com isso, Jonas deverá proteger um aliado durante a formação do paredão e ainda poderá conquistar uma segunda imunidade, dependendo do resultado da dinâmica extra, que segue em segredo.

A formação do paredão triplo acontece na noite deste domingo (18). O líder da semana indicará um participante diretamente para a berlinda, enquanto o mais votado pela casa também ficará em risco de eliminação.

Até o momento, Aline Campos e Ana Paula Renault já estão no paredão. A atriz e empresária foi indicada após Marcelo atender ao Big Fone, na última quinta-feira, 15. Com direito a um contragolpe, Aline puxou Ana Paula para a berlinda.

Na sequência, três participantes disputarão a prova do Bate e Volta, da qual apenas um se salvará. Os emparedados definitivos serão conhecidos ao fim do programa de domingo. A eliminação está marcada para terça-feira, 20.