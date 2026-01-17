Festival Pernambuco Meu País segue neste sábado (17) em São José da Coroa Grande com atrações nacionais

A programação começa às 18h com o Maracatu Nação Camaleão. Em seguida, sobem ao palco Juarez (19h), Nathália Calasans (20h30), Zezo (22h30) e Timbalada

Festival Pernambuco Meu País (Foto: Juana Carvalho/Secult-PE)

O Festival Pernambuco Meu País – Edição Verão chegou ao Litoral Sul nesta sexta-feira (16). O município de São José da Coroa Grande recebe o festival até domingo (18).

Com uma programação gratuita que reúne manifestações da cultura popular, artistas locais e nomes conhecidos da música brasileira, as atividades acontecem na Praça Constantino Gomes, área central do município.



Neste sábado (17), a programação começa às 18h com o Maracatu Nação Camaleão. Em seguida, sobem ao palco Juarez (19h), Nathália Calasans (20h30), Zezo (22h30) e Timbalada, que encerra a noite à 0h30. Nos intervalos, a discotecagem fica por conta do DJ Baloo.



No domingo (18), o festival tem início às 18h com a Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos. A sequência inclui apresentações de Helena Cristina (19h), Grupo Revelação (20h30), Alexandre Pires (22h30) e Ferrugem, que fecha a programação à 0h30. DJ Salvador comanda os intervalos da noite.



Nesta sexta, o festival contou com as apresentações do Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Ed Carlos, Nena Queiroga, O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, José Augusto e, durante os intervalos, DJ Bode. Após passar por São José da Coroa Grande, o festival chega ao Litoral Norte, na Ilha de Itamaracá, de 30 de janeiro a 11º de fevereiro.

Além dos shows, o evento tem impactado a movimentação turística da cidade e da região. De acordo com dados divulgados pela organização, a ocupação da rede hoteleira superou as expectativas durante o período do festival, refletindo também no aumento do fluxo em bares, restaurantes e serviços locais.

Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), Fundarpe e Empetur, o Festival Pernambuco Meu País integra um calendário de ações culturais que vem sendo levado a diferentes municípios do estado, tanto no verão quanto no inverno. A proposta é descentralizar a oferta de grandes eventos culturais e estimular a economia local a partir da cultura e do turismo.



Após passar por cidades como Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Recife, a edição de verão segue ainda para a Ilha de Itamaracá. Segundo a organização, a iniciativa busca consolidar a cultura como ferramenta de desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que amplia o acesso da população a espetáculos gratuitos de grande porte.