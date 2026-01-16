° / °
Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Ray Douglas morreu nesta sexta-feira (16). O cantor de brega estava com a saúde fragilizada após dois AVCs, mas a causa da morte não foi informada.

Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco

Publicado: 16/01/2026 às 11:17

Ray Douglas/Reprodução/Redes Sociais

Ray Douglas (Reprodução/Redes Sociais)

Ray Douglas, cantor e compositor conhecido pela música brega e seresta, morreu aos 68 anos na madrugada desta sexta-feira (16),  em Imperatriz, no Maranhão. A informação foi confirmada pela família ao radialista Leverson Oliveira, da Correio 92,1 FM, do jornal Correio de Carajás.

A causa da morte não foi divulgada. Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira (14). Segundo o jornal, o artista estava com a saúde fragilizada após dois AVCs, além de ter problemas de saúde relacionados à diabetes.

Nascido em Grajaú, no Maranhão, Ray Douglas é considerado um ícone da música regional no Pará, onde teve seu maior sucesso, principalmente no início dos anos 2000. O cantor fez sucesso com músicas como "L’Amour, Eu Duvido" e "Vento Norte".

Nas redes sociais, Douglas tinha mais de 40 mil seguidores. No YouTube, quase 80 mil inscritos.

