BBB 26: Alberto Cowboy bate recorde pessoal em prova de resistência; relembre rixa com Diego Alemão

NO BBB 7, Cowboy protagonizou uma das provas mais emblemáticas da história do programa ao enfrentar Diego Alemão, vencendo após 21 horas e trinta minutos de resistência

Até hoje, a disputa entre Cowboy e Alemão, do BBB 7, ocupa o oitavo lugar entre as provas de resistência mais longas do Big Brother Brasil. (Reprodução/TV Globo)

O veterano Alberto Cowboy, participante do BBB 7, tornou-se o primeiro líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) após vencer a prova de resistência encerrada por volta das 2h15 da madrugada desta quinta-feira (15). Antes do fim da disputa, Jonas Sulzbach desistiu da prova, que teve 26 horas de duração.

Conhecido pelo bom desempenho em provas de resistência, Cowboy voltou a demonstrar preparo físico e mental. Na sétima edição do reality, ele protagonizou uma das provas mais emblemáticas da história do programa ao enfrentar Diego Alemão, vencendo após 21 horas e trinta minutos de resistência.

Na ocasião, os participantes precisaram permanecer em pé, dentro de uma estrutura semelhante a uma gaiola, sem poder sair do local, dormir, comer ou beber água.

A prova foi tão longa que a produção autorizou a entrada de uma equipe médica, que avaliou os brothers e liberou a ingestão de isotônico para reposição de líquidos e sais minerais. Até hoje, a disputa ocupa o oitavo lugar entre as provas de resistência mais longas do Big Brother Brasil.

8) Alberto Cowboy e Diego Alemão, do BBB 7, ficaram até o final da lendária prova da gaiola. Os dois permaneceram de pé durante 21 horas e 30 minutos.



A liderança ficou com o Cowboy. pic.twitter.com/JHrBH1jvtT — Tracklist (@tracklist) February 10, 2024

“Não poderia ter sido melhor”, diz Cowboy após vitória

Alberto Cowboy vence Prova do Líder após 26 horas e se torna o primeiro líder do BBB 26.

Antes de desistir, Jonas Sulzbach elogiou o desempenho do adversário e explicou os motivos da saída. “Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor aqui [nas costas]. Aguentaria um pouco mais? Aguentaria, mas não até de manhã”, afirmou o modelo ao deixar a plataforma.

Na sequência, Jonas aplaudiu Alberto Cowboy, que também desceu do local da prova. Em clima de comemoração, o novo líder resumiu a vitória: “Não poderia ter sido melhor”, antes de se jogar na piscina de bolinhas.

De acordo com a TV Globo, a prova de consagrou como a quarta prova de resistência mais longa do programa.