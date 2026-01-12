BBB 26: reality estreia com retorno do Quarto Branco; entenda a dinâmica

Quarto Branco (Divulgação/Globo)

Os nove candidatos a Pipoca que não foram escolhidos pelo público para fazer parte do BBB 26 acabam de ganhar mais uma chance para estar no reality.

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt no programa de estreia, nesta segunda-feira (12), Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste participam de uma dinâmica inédita no quarto branco.

Os nove disputarão as últimas vagas do BBB 26 e somente os dois últimos a resistir entrarão na casa. As dificuldades para a permanência no quarto podem aumentar a cada dia