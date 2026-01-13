BBB 26: conheça o elenco completo do reality show

Além dos Pipocas e Camarotes, um outro grupo foi anunciado: o dos Veteranos, formado por participantes que estão voltando à casa

O BBB 26 começa nesta segunda-feira (12) (Reprodução)

Começou o Big Brother Brasil (BBB) 26! Na noite desta segunda-feira (12), o público conheceu os participantes da nova edição do reality show da TV Globo.

Além dos Pipocas e Camarotes, um outro grupo foi anunciado: o dos Veteranos, formado por participantes que estão voltando à casa. Assim, foram anunciados Babu Santana, do BBB 20; Sol Vega, do BBB 4; Jonas Sulzbach, do BBB 12; Sarah Andrade, do BBB 21; Alberto Cowboy, do BBB7 e Ana Paula Renault, do BBB 16.

No domingo (11), foi encerrada a votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do reality show. A pernambucana Maxiane foi a escolhida na Casa de Vidro do Nordeste, ao lado de Marcelo, do Rio Grande do Norte.

Também foram escolhidos para integrar o grupo Pipoca: Brigido e Marciele, da Casa de Vidro Norte; Pedro e Samira, da Casa de Vidro Sul; e Jordana e Paulo Augusto, da Casa de Vidro Centro-Oeste.

Na Casa de Vidro da Região Sudeste, foram escolhidos Milena e Marcel. O rapaz, no entanto, desistiu da sua participação na tarde desta segunda e será substituído por Breno, seu oponente na dinâmica.

Durante o programa, o público pôde ver a entrada dos pipocas na casa, que este ano está tematizada com 'sonhos'. Assim que todos do grupo entraram, os pipocas começaram a ser apresentados. A atriz Solange Couto e o influencer Juliano Floss, que já haviam sido anunciados na programação da Globo, entraram primeiro. Momentos depois, foram seguidos pelo ex-jogador Edilson, conhecido como 'capetinha', a atriz Aline Campos e o ator Henri Castelli.

Saiba mais sobre cada um dos participantes:

PIPOCAS

Marciele

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.

Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Brigido

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor. Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos. Acredita ter inteligência emocional: sabe a hora de discutir, mas também o momento de interagir de forma leve. Apesar disso, não tem medo de arriscar: “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, revela.

Ele ressalta que ambientes desafiadores ajudaram a moldar quem é hoje. Fala que reconhece os prós e contras da exposição no reality, mas não sente receio. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declara. Afirma, ainda, que não pretende manipular ninguém, mas convencer os colegas de suas opiniões.

Maxiane

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca. Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

Maxiane vê o BBB como uma oportunidade de se conhecer e testar seus limites, mas seu grande objetivo é o prêmio: “não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”. Garante que não tem nada a perder nem tem medo de ser cancelada. “Sempre fui tachada de performática, mas esse é o meu jeito de ser”, revela.

Marcelo

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina. Vendeu trufas, cortou cabelos, trabalhou como modelo e fez diversos bicos para se manter durante a faculdade. Recentemente, voltou para sua cidade natal e trabalha como médico no sistema público de saúde. Diz que sempre foi o alicerce emocional e financeiro de sua família: “tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”, conta. Quer mostrar sua luta e resiliência para sair “de baixo” e conseguir se reerguer. Ama aparecer e detesta quem tenta apagar seu brilho.

Associa a possibilidade de entrar no ‘BBB 26’ a um desejo: “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”. Garante que é um competidor nato, persuasivo e estrategista. Diz que não é fácil conviver com ele, já que gosta de mandar, achar que está sempre certo e ser debochado. Afirma ser muito bom em articular, falar e trazer as pessoas para perto. “Eu tenho carisma, tenho espontaneidade e falo tudo o que vem na cara”, reforça ele, que diz ainda ter argumento com o público.

Jordana

Nascida em Paraíso do Tocantins, ainda bebê Jordana se mudou com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, foi viver em Brasília, Distrito Federal, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Aos 29 anos, é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital. Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades. Desinibida, servia como modelo para a mãe fotógrafa, o que a impulsionou a trabalhar na área na fase adulta. Apesar disso, já trabalhou como bartender, professora de inglês, entre outras funções. Considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática. Segundo ela, seu estilo é vencer no argumento. Avalia, ainda, ser muito vaidosa, e conta gostar de estar sempre bonita e arrumada.

O BBB é um sonho seu e de sua mãe. Quer viver todas as experiências do reality e se jogar de cabeça. Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e dificilmente convencida de que não está certa. Acredita que o prêmio é uma consequência do jogo e por isso vai aproveitar casa minuto se entrar na casa. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, pontua ela, que descarta a possibilidade de se relacionar com alguém no reality.

Paulo Augusto

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador. Conta que sempre acompanhou o pai na roça. Assim, desenvolveu uma forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte. Ainda novo, sente orgulho de suas conquistas. Conta ser verdadeiro, observador e transparente. Não tem medo de se posicionar e sai do sério com pessoas que falam pelas costas ou inventam coisas a seu respeito. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. Nas horas vagas, gosta de treinar, andar a cavalo, fazer caminhadas, jogar online e aproveitar shows sertanejos com os amigos.

Quer entrar no BBB para ganhar os prêmios e viver a experiência. Diz acompanhar o programa desde pequeno com seus pais. Afirma ser muito competitivo e não se contentar com segundo lugar: “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”. Acredita que o público vai se identificar com seu jeito goiano. “Sou novo, mas muito experiente na vida”, completa.

Milena

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova; aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional. Define-se como uma pessoa leal e parceira. Conta que adora agradar e que fica incomodada quando não gostam dela; nessas horas faz questão de mostrar que é melhor tê-la como amiga do que como inimiga. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, declara Milena, que tem uma irmã gêmea. Apesar da infância complicada que viveu, acredita que tudo foi ensinamento e tem muito orgulho da pessoa que é.

Não se considera “barraqueira”, mas revela que se mete em muita confusão para ajudar os outros. Para ela, o reality é a chance de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza. Afirma que é competitiva e não lida bem com a derrota. Garante que irá se priorizar no jogo e não será um personagem.

Breno

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia. Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro. “Tive que me adaptar a viver uma vida comum”, relembra ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.

Sua motivação para participar do BBB vai além do prêmio: “desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, destaca Breno, que enxerga o reality como uma experiência transformadora, parte essencial de sua trajetória. Considera-se seguro, confiante e com senso de individualidade. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, declara.

Samira

A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia. Foi bolsista nas escolas em que estudou e relata que sempre tinha que provar que merecia estar ali. Aos 25 anos, já estagiou na vara familiar do fórum e sonha em ter seu próprio escritório, mas atualmente é atendente em hostel e em um bar. Conta que tem estilo único e personalidade marcante, sendo conhecida pelas roupas que usa e por sua autenticidade. Apesar de ser tachada como patricinha, garante que tudo que conquista é suado: “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, diz.

Falante, desenrolada, acolhedora e intensa - é como se define Samira. No BBB, acredita que vai fazer o público se apaixonar pelo seu jeito autêntico e pelo caos que a movimenta. Garante que vai dar o “sangue” no jogo já que precisa ganhar. Não tem nada a perder: “é tudo ou nada”, pondera ela, que deseja sair da realidade difícil em que está inserida. Com o prêmio, quer pagar dívidas e ajudar a família.

Pedro

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca. Orgulha-se de sua trajetória e de ter se tornado um homem íntegro. Tenta encarar as dificuldades com leveza, mas não esconde suas pretensões de melhorar de vida. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão. Diz que quando está sendo prejudicado acaba reagindo e sendo visto como arrogante.

Sua estratégia no jogo será fugir ao máximo de todos os paredões e se garantir nas provas. Tenta ‘se preparar’ para as disputas e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro só para ver como se sairia em uma prova de resistência. É competitivo e quer ser um participante lembrado. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

CAMAROTES

Solange Couto

A atriz Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela ‘O Clone’ (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em ‘Garota do Momento’ (2024).

Juliano Floss

O dançarino e influenciador digital Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

Edilson

O ex-jogador de futebol Edilson, de 55 anos, já vestiu as camisas de times como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal. O baiano de Salvador, participou do ‘Dança dos Famosos’ em 2013 e foi comentarista em programas esportivos.

Aline Campos

Natural do Rio de Janeiro, Aline Campos é atriz e empresária. Aos 38 anos já foi dançarina do ‘Domingão do Faustão’ e atuou em produções como “Vai que Cola’ e ‘Os Farofeiros’.

Henri Castelli

Henri Castelli tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Na TV Globo, o ator já esteve em novelas como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Sol Nascente’ (2016), ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Flor do Caribe’ (2013), ‘Caras & Bocas’ (2010).

VETERANOS

Babu Santana

O ator Babu Santana é carioca e tem 46 anos. Participou como Camarote do ‘BBB 20’, a primeira edição que recebeu o grupo no reality. Em sua longeva trajetória na casa, foi recordista de paredões e de semanas na Xepa.

Sol Vega

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou”.

Jonas Sulzbach

Nascido em Lajeado, Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach foi o terceiro colocado do ‘BBB 12’. Eliminado no último paredão da 12ª edição, o empresário, de 39 anos, é hoje conhecido pelo estilo de vida fitness que compartilha nas redes sociais.

Sarah Andrade

Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah Andrade tem 34 anos e participou do ‘BBB 21’. A influenciadora é lembrada por integrar o “G3”, formado por seu fiel companheiro Gil do Vigor e a paraibana Juliette, foi eliminada no 9º paredão da temporada.

Alberto Cowboy

Participante da 7ª temporada do BBB, o empresário Alberto Cowboy tem 49 anos e é natural de Manhuaçu, Minas Gerais. Ficou conhecido pela rivalidade com o vencedor da edição, Diego Alemão.

Ana Paula Renault

Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos. A jornalista participou da 16ª edição do ‘Big Brother Brasil’ e ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!” ao voltar imune de um paredão falso.

