Mattel anuncia lançamento de sua primeira Barbie com autismo

Barbie autista (Divulgação/Mattel )

A Mattel anunciou, nesta segunda-feira (12), o lançamento da primeira Barbie autista, criada em parceria com a organização Autistic Self-Advocacy Network (ASAN).

De acordo com a ASAN, a boneca reflete algumas experiências com as quais pessoas no espectro autista podem se identificar, como, por exemplo: articulação nos cotovelos e pulsos; olhar deslocado; um fidget spinner; um fone de ouvido; um tablet de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); e roupas "sensíveis" ao toque.

Nas redes sociais, a Mattel informou que o brinquedo foi criado “com a orientação da comunidade autista para representar as maneiras comuns pelas quais as pessoas autistas podem vivenciar, processar e se comunicar sobre o mundo ao seu redor”.

“Esta boneca convida mais crianças a se verem representadas na Barbie e nos ajuda a compreender as diversas formas como cada um de nós pode experimentar o mundo", declarou.

A Barbie com autismo chega às lojas brasileiras em julho de 2026, com preço sugerido de R$ 119,99.