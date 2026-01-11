Professora e influencer pernambucana Maxiane é escolhida para entrar no BBB 26

Maxiane foi a escolhida na Casa de Vidro do Nordeste, ao lado de Marcelo, do Rio Grande do Norte

Maxiane tem 32 anos e é de Nazaré da Mata (Fábio Rocha/TV Globo)

A votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do reality show BBB 26, da TV Globo, foi encerrada neste domingo (11). A pernambucana Maxiane foi a escolhida na Casa de Vidro do Nordeste, ao lado de Marcelo, do Rio Grande do Norte.

Os outros escolhidos para integrar o grupo Pipoca são:

Brigido e Marciele, da Casa de Vidro Norte

Pedro e Samira, da Casa de Vidro Sul

Marcel e Milena, da Casa de Vidro Sudeste

Jordana e Paulo Augusto, da Casa de Vidro Centro-Oeste

Os integrantes dos grupos Camarote e Veteranos serão conhecidos nesta segunda (12), dia de estreia do BBB 26.

Quem é Maxiane

Nascida em Nazaré da Mata e moradora de Carpina, Maxiane tem 32 anos e é professora de história e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde.

Maxiane decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais em busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, disse. Ela posta sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e sua rotina como mãe.

A pernambucana vê o BBB 26 como uma oportunidade de se conhecer e testar seus limites, no entanto, seu grande objetivo é o prêmio milionário do reality. “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”.