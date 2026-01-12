Após vitória no Globo de Ouro, Kleber Mendonça Filho critica Bolsonaro: "Iresponsável"

Diretor Pernambucano Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, sua esposa, no Globo de Ouro (Foto: Reprodução)

Em mais uma grande noite para o cinema brasileiro, após sair com duas estatuetas na premiação do Globo de Ouro graças ao filme “O Agente Secreto” nesse último domingo (11), o diretor Kleber Mendonça Filho usou seu tempo de fala em uma entrevista para falar sobre política, mencionando o governo Bolsonaro.

A jornalista questionou o diretor pernambucano sobre o que ele sentia sobre estar promovendo seu filme nos Estados Unidos “neste momento particular da história” – provavelmente, referindo-se ao clima político no país, que graças ao governo de Donald Trump tem trazido diversas tensões nacionais e internacionais nos EUA.

"Há cerca de 10 anos, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita, e esse tempo agora se foi”, afirmou Kleber. “O ex-presidente está preso; ele era epicamente irresponsável em não liderar o país".

O diretor ainda aconselhou jovens cineastas dos Estados Unidos, encorajando-os a contar suas histórias através do cinema. "O cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que temos, em termos da sociedade que vivemos. [...] Este é um momento muito bom para se expressarem. E acho que os jovens cineastas nos EUA têm muito a dizer sobre o que acontece nesta sociedade”.

Não é a primeira vez que Kleber ou um membro de O Agente Secreto expressa seu descontentamento com o governo Bolsonaro. Em outras ocasiões, principalmente durante a campanha internacional do filme nos Estados Unidos, o ator Wagner Moura, premiado ontem na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, expressou sua insatisfação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a guinada da direita no Brasil nos últimos anos.

Inclusive, também em entrevista após sua vitória na premiação do último domingo, Wagner citou o governo Bolsonaro como exemplo de que a ditadura "ainda está muito presente no cotidiano brasileiro". Em entrevista a revista Elle, no ano passado, ele chegou a dizer que a semelhança de ideias entre ele e Mendonça Filho sobre essa época e o ex-presidente foi um aspecto que fortaleceu a parceria e amizade entre eles.