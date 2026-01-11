"O Agente Secreto" concorre ao Globo de Ouro neste domingo; veja transmissão, horário e indicados
O Globo de Ouro terá transmissão a partir das 21h30 no canal pago TNT, na plataforma de streaming HBO Max e na Globo. "O Agente Secreto" concorre em três categorias
Publicado: 11/01/2026 às 11:01
Cotado para o Oscar 2026, O Agente Secreto teve ótima estreia nas bilheterias brasileiras ( VICTOR JUCA)
A cerimônia do Globo de Ouro 2026 ocorre neste domingo, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A 83ª edição da premiação será apresentada pela comediante norte-americana Nikki Glaser e deve ter cerca de três horas de duração. No Brasil, a transmissão do evento fica por conta do canal pago TNT, da plataforma de streaming HBO Max, e da Globo (após o Fantástico), que exibem a cerimônia ao vivo.
A premiação elege os principais filmes e séries do último ano e, apesar de ter caído de prestígio na última década, é um dos termômetros que indicam as chances que longas, atores e diretores têm no Oscar. Para o Brasil, a esperança é que “O Agente Secreto” saia vencedor em pelo menos duas das três categorias as quais está indicado: Melhor Ator em Filme de Drama com Wagner Moura, Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.
As chances de Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ no Globo de Ouro segundo a mídia americana
Nesta semana, as revistas Variety e Vanity Fair, ambas especializadas em entretenimento, publicaram suas previsões para o prêmio e destacaram o ator brasileiro como provável vencedor da categoria, tendo em vista que os principais concorrentes do brasileiro na temporada, Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, disputam outra categoria - Melhor Ator em Filme de Comédia.
Entre os filmes, o mais indicado é “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, com nove menções. As categorias de TV são lideradas por The White Lotus, com seis indicações. Veja abaixo tudo o que você precisa saber antes de assistir ao Globo de Ouro.
Lista de indicados ao Globo de Ouro 2026
Melhor Filme de Drama
Frankenstein
Hamnet
Foi Apenas um Acidente
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Ator em Filme de Drama
Joel Edgerton (Sonhos de Trem)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (Coração de Lutador)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (O Agente Secreto)
Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)
Melhor Atriz em Filme de Drama
Jessie Buckley (Hamnet)
Jennifer Lawrence (Morra, Amor)
Renate Reinsve (Valor Sentimental)
Julia Roberts (Depois da Caçada)
Tessa Thompson (Hedda)
Eva Victor (Sorry, Baby)
Melhor Filme de Comédia ou Musical
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
Uma Batalha Após a Outra
Melhor Direção
Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
Ryan Coogler (Pecadores)
Guillermo del Toro (Frankenstein)
Jafar Panahi (Foi Apenas um Acidente)
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Chloé Zhao (Hamnet)
Melhor Ator em Comédia ou Musical
George Clooney (Jay Kelly)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Jesse Plemons (Bugonia)
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
Lee Byung-Hun (No Other Choice)
Melhor Atriz em Comédia ou Musical
Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
Cynthia Erivo (Wicked 2)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra)
Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator Coadjuvante em Filme
Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
Adam Sandler (Jay Kelly)
Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Coadjuvante em Filme
Emily Blunt (Coração de Lutador)
Elle Fanning (Valor Sentimental)
Ariana Grande (Wicked 2)
Amy Madigan (A Hora do Mal)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
Foi Apenas um Acidente
No Other Choice
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Sirat
A Quem Eu Pertenço
Melhor Filme de Animação
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Elio
Guerreiras do K-Pop
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Melhor Roteiro
Uma Batalha Após a Outra
Marty Supreme
Pecadores
Foi Apenas um Acidente
Valor Sentimental
Hamnet
Melhor Ator em Série de Drama
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Mark Ruffalo (Task)
Adam Scott (Ruptura)
Gary Oldman (Slow Horses)
Noah Wyle (The Pitt)
Melhor Atriz em Série de Drama
Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Ruptura)
Helen Mirren (Mobland)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (A Diplomata)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical
Adam Brody (Nobody Wants This)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Glen Powell (Chad Powers)
Seth Rogen (O Estúdio)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (O Urso)
Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Ayo Edebiri (O Urso)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Jenna Ortega (Wandinha)
Jean Smart (Hacks)
Melhor Ator Coadjuvante em Séries
Owen Cooper (Adolescência)
Billy Crudup (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
Tramell Tillman (Ruptura)
Ashley Walters (Adolescência)
Melhor Atriz Coadjuvante em Séries
Carrie Coon (The White Lotus)
Erin Doherty (Adolescência)
Hannah Einbinder (Hacks)
Catherine O’Hara (O Estúdio)
Parker Posey (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Melhor Ator em Série de TV Limitada ou Telefilme
Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)
Paul Giamatti (Black Mirror)
Stephen Graham (Adolescência)
Charlie Hunnam (Monstro: A História de Ed Gein)
Jude Law (Black Rabbit)
Matthew Rhys (The Beast in Me)
Melhor Atriz em Série de TV Limitada ou Telefilme
Claire Danes (The Beast in Me)
Rashida Jones (Black Mirror)
Amanda Seyfried (Long Bright River)
Sarah Snook (All Her Fault)
Michelle Williams (Dying for Sex)
Robin Wright (The Girlfriend)
Melhor Trilha Sonora Original
Frankenstein
Pecadores
Uma Batalha Após a Outra
Sirat
Hamnet
F1
Melhor Canção Original
Dream as One, Avatar: Fogo e Cinzas
Golden, Guerreiras do K-Pop
I Lied To You, Pecadores
No Place Like Home, Wicked: Parte 2
The Girl in the Bubble, Wicked: Parte 2
Sonhos de Trem, Sonhos de Trem
Melhor Série de Drama
The Pitt
A Diplomata
Ruptura
Slow Horses
The White Lotus
Pluribus
Melhor Série de Comédia ou Musical
Abbott Elementary
O Urso
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Melhor Série de TV Limitada ou Telefilme
Adolescência
Black Mirror
Dying For Sex
The Girlfriend
The Beast in Me
All Her Fault
Maior Sucesso em Bilheteria
Avatar: Fogo e Cinzas
F1: O Filme
Guerreiras do K-Pop
Missão: Impossível - O Acerto Final
Pecadores
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Zootopia 2