"O Agente Secreto" concorre ao Globo de Ouro neste domingo; veja transmissão, horário e indicados

O Globo de Ouro terá transmissão a partir das 21h30 no canal pago TNT, na plataforma de streaming HBO Max e na Globo. "O Agente Secreto" concorre em três categorias

Cotado para o Oscar 2026, O Agente Secreto teve ótima estreia nas bilheterias brasileiras ( VICTOR JUCA)

A cerimônia do Globo de Ouro 2026 ocorre neste domingo, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A 83ª edição da premiação será apresentada pela comediante norte-americana Nikki Glaser e deve ter cerca de três horas de duração. No Brasil, a transmissão do evento fica por conta do canal pago TNT, da plataforma de streaming HBO Max, e da Globo (após o Fantástico), que exibem a cerimônia ao vivo.

A premiação elege os principais filmes e séries do último ano e, apesar de ter caído de prestígio na última década, é um dos termômetros que indicam as chances que longas, atores e diretores têm no Oscar. Para o Brasil, a esperança é que “O Agente Secreto” saia vencedor em pelo menos duas das três categorias as quais está indicado: Melhor Ator em Filme de Drama com Wagner Moura, Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

As chances de Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ no Globo de Ouro segundo a mídia americana

Nesta semana, as revistas Variety e Vanity Fair, ambas especializadas em entretenimento, publicaram suas previsões para o prêmio e destacaram o ator brasileiro como provável vencedor da categoria, tendo em vista que os principais concorrentes do brasileiro na temporada, Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, disputam outra categoria - Melhor Ator em Filme de Comédia.

Entre os filmes, o mais indicado é “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, com nove menções. As categorias de TV são lideradas por The White Lotus, com seis indicações. Veja abaixo tudo o que você precisa saber antes de assistir ao Globo de Ouro.

Lista de indicados ao Globo de Ouro 2026

Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Atriz em Filme de Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Morra, Amor)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Julia Roberts (Depois da Caçada)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Melhor Filme de Comédia ou Musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Ryan Coogler (Pecadores)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Foi Apenas um Acidente)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Melhor Ator em Comédia ou Musical

George Clooney (Jay Kelly)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Jesse Plemons (Bugonia)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

Lee Byung-Hun (No Other Choice)

Melhor Atriz em Comédia ou Musical

Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)

Cynthia Erivo (Wicked 2)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator Coadjuvante em Filme

Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme

Emily Blunt (Coração de Lutador)

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Ariana Grande (Wicked 2)

Amy Madigan (A Hora do Mal)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente

No Other Choice

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirat

A Quem Eu Pertenço

Melhor Filme de Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Elio

Guerreiras do K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Melhor Roteiro

Uma Batalha Após a Outra

Marty Supreme

Pecadores

Foi Apenas um Acidente

Valor Sentimental

Hamnet

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Ruptura)

Gary Oldman (Slow Horses)

Noah Wyle (The Pitt)

Melhor Atriz em Série de Drama

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Ruptura)

Helen Mirren (Mobland)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (A Diplomata)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (O Estúdio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (O Urso)

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (O Urso)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wandinha)

Jean Smart (Hacks)

Melhor Ator Coadjuvante em Séries

Owen Cooper (Adolescência)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Ruptura)

Ashley Walters (Adolescência)

Melhor Atriz Coadjuvante em Séries

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescência)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (O Estúdio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Melhor Ator em Série de TV Limitada ou Telefilme

Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescência)

Charlie Hunnam (Monstro: A História de Ed Gein)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Melhor Atriz em Série de TV Limitada ou Telefilme

Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

Melhor Trilha Sonora Original

Frankenstein

Pecadores

Uma Batalha Após a Outra

Sirat

Hamnet

F1

Melhor Canção Original

Dream as One, Avatar: Fogo e Cinzas

Golden, Guerreiras do K-Pop

I Lied To You, Pecadores

No Place Like Home, Wicked: Parte 2

The Girl in the Bubble, Wicked: Parte 2

Sonhos de Trem, Sonhos de Trem

Melhor Série de Drama

The Pitt

A Diplomata

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

Pluribus

Melhor Série de Comédia ou Musical

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Melhor Série de TV Limitada ou Telefilme

Adolescência

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

The Beast in Me

All Her Fault

Maior Sucesso em Bilheteria

Avatar: Fogo e Cinzas

F1: O Filme

Guerreiras do K-Pop

Missão: Impossível - O Acerto Final

Pecadores

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

