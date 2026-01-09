"O Agente Secreto" é pré-indicado em duas categorias do BAFTA
Longlist do BAFTA (considerado o "Oscar inglês") divulgada nesta sexta (9) menciona "O Agente Secreto" nas categorias de Roteiro Original e Filme Internacional
Publicado: 09/01/2026 às 19:38
Wagner Moura não apareceu entre os pré-selecionados a Melhor Ator da premiação (Cinemascópio/Divulgação)
Foi divulgada pela Academia Britânica de Cinema a pré-lista de indicados em todas as categorias do BAFTA, considerado o "Oscar inglês", e "O Agente Secreto" aparece em duas categorias: Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.
Wagner Moura ficou de fora da lista de 10 pré-indicados a Melhor Ator da premiação, que divulga seus indicados oficiais no dia 27 de janeiro, cinco dias depois do anúncio dos indicados ao Oscar. A cerimônia está marcada para o dia 22 de fevereiro.
Em linhas gerais o BAFTA não costuma reconhecer produções em língua não-inglesa como tem feito, nos últimos anos, o Oscar e o Globo de Ouro, o que também ajuda a explica a ausência de filmes como "Foi Apenas um Acidente" e "A Única Saída" entre as principais categorias.
Importante lembrar que "O Agente Secreto" será lançado no Reino Unido apenas no dia 20 de fevereiro, através da Mubi. Apesar das duas menções importantes na atual pré-lista, ficou evidente que o longa de Kleber Mendonça Filho não fez tanto barulho ainda entre os votantes do BAFTA quanto tem feito no circuito norte-americano.
O filme "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, também foi mencionado entre as pré-indicações, aparecendo na lista de documentários. O longa, que retrata o crescimento dos evangélicos na política brasileira dos últimos anos, também está pré-selecionado a uma vaga no Oscar da mesma categoria.
Confira a longlist completa:
MELHOR FILME
"Bugonia"
"Pecadores"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"I Swear"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Valor Sentimental"
"Frankenstein"
"Nuremberg"
"The Ballad of Wallis Island"
MELHOR FILME INTERNACIONAL
"O Agente Secreto"
"La Grazia"
"A Voz de Hind Rajab"
"Família de Aluguel"
"A Única Saída"
"Valor Sentimental"
"Nouvelle Vague"
"A Garota Canhota"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Sirât"
MELHOR ATOR
Ethan Hawke - "Blue Moon"
Jesse Plemons - "Bugonia"
Michael B. Jordan - "Pecadores"
Leonardo DiCaprio - "Uma Batalha Após a Outra"
Timothée Chalamet - "Marty Supreme"
Robert Aramayo - "I Swear"
Russell Crowe - "Nuremberg"
Joel Edgerton - "Sonhos de Trem"
Cillian Murphy - "Steve"
Harry Melling - "Pillion"
MELHOR ATRIZ
Rose Byrne - "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Tessa Thompson - "Hedda"
Jessie Buckley - "Hamnet"
Emma Stone - "Bugonia"
Chase Inifiti - "Uma Batalha Após a Outra"
Cynthia Erivo - "Wicked - parte 2"
Kate Hudson - "Song Sung Blue"
Jennifer Lawrence - "Morra, Amor"
Renate Reinsve - "Valor Sentimental"
Andrea Riseborough - "Dragonfly"
MELHOR ATOR COADJUVANTE
Stellan Skarsgard - "Valor Sentimental"
Jacob Elordi - "Frankenstein"
Delroy Lindo - "Pecadores"
Sean Penn - "Uma Batalha Após a Outra"
Benicio del Toro - "Uma Batalha Após a Outra"
Paul Mescal - "Hamnet"
Peter Mullan - "I Swear"
Adam Sandler - "Jay Kelly"
Andrew Scott - "Blue Moon"
Alexander Skarsgard - "Pillion"
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
Odessa A'zion - "Marty Supreme"
Amy Madigan - "A Hora do Mal"
Wunmi Mosaku - "Pecadores"
Emily Watson - "Hamnet"
Teyana Taylor - "Uma Batalha Após a Outra"
Brenda Blethyn - "Dragonfly"
Ariana Grande - "Wicked - parte 2"
Inga Ibsdotter Lilleaas - "Valor Sentimental"
Carey Mulligan - "The Ballad of Wallis Island"
Gwyneth Paltrow - "Marty Supreme"
MELHOR DIREÇÃO
Paul Thomas Anderson - "Uma Batalha Após a Outra"
Ryan Coogler - "Pecadores"
Chloe Zhao - "Hamnet"
Joachim Trier - "Valor Sentimental"
Kaouther Ben Hania - "A Voz de Hind Rajab"
Yorgos Lanthimos - "Bugonia"
Lynne Ramsay - "Morra, Amor"
Kathryn Bigelow - "Casa de Dinamite"
Josh Safdie - "Marty Supreme"
Hikari - "Família de Aluguel"
MELHOR FILME BRITÂNICO
"Pillion"
"Steve"
"Os Roses"
"Adeus, June"
"Extermínio: A Evolução"
"The Ballad of Wallis Island"
"Tempo de Guerra"
"I Swear"
"Balada de Um Jogador"
"Hamnet"
"Bridget Jones: Louca pelo Garoto"
"Morra, Amor"
"The Choral"
"H Is for Hawk 2025"
"Mr Burton"
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
"Blue Moon"
"Casa de Dinamite"
"Isso Ainda Está de Pé?"
"Pecadores"
"A Hora do Mal"
"I Swear"
"O Agente Secreto"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Valor Sentimental"
"Marty Supreme"
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
"Pillion"
"Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out"
"Nuremberg"
"Frankenstein"
"Extermínio: A Evolução"
"The Ballad of Wallis Island"
"Bugonia"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Sonhos de Trem"
"Hamnet"
MELHOR DOCUMENTÁRIO
"A 2000 Metros para Andriivka"
"Apocalipse nos Trópicos"
"Becoming Led Zeppelin"
"Cover-Up"
"The Librarians"
"Mr Nobody Against Putin"
"Ocean with David Attenborough"
"One to One: John & Yoko"
"A Vizinha Perfeita"
"Riefenstahl"
MELHOR ESCALAÇÃO DE ELENCO
"I Swear"
"Pecadores"
"Valor Sentimental"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Casa de Dinamite"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Sirât"
"Frankenstein"
"Pillion"
MELHOR ANIMAÇÃO
"Arco"
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"
"Elio"
"Zootopia 2"
"Os Caras Malvados 2"
"Little Amelie"
MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO BRITÂNICO
"Brain Space"
"Cardboard"
"Death’s Peak"
"Ovary-Acting"
"Solstice"
"Two Black Boys in Paradise"
MELHOR ESTREIA DE UM DIRETOR, ESCRITOR OU PRODUTOR BRITÂNICO
"The Ceremony"
"The Man in My Basement"
"Mother Vera"
"My Father’s Shadow"
"Pillion"
"Ocean with David Attenborough"
"The Shadow Scholars"
"Urchin"
"A Want In Her"
"Wasteman"
MELHOR CURTA BRITÂNICO
"22+1"
"Blondi"
"Magid / Zafar"
"Neil Armstrong and the Langholmites"
"Nostalgie"
"The Pearl Comb"
"Terence"
"This Is Endometriosis"
"Welcome Home Freckles"
"Wonderwall"
MELHOR FOTOGRAFIA
"Bugonia"
"Pecadores"
"F1"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Morra, Amor"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Balada de Um Jogador"
"Frankenstein"
"Sonhos de Trem"
MELHOR EDIÇÃO
"Bugonia"
"Pecadores"
"F1"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Casa de Dinamite"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Extermínio: A Evolução"
"Frankenstein"
"A Hora do Mal"
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
"Bugonia"
"Pecadores"
"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Mickey 17"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Balada de Um Jogador"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR FIGURINO
"Bugonia"
"Pecadores"
"Downton Abbey: O Grande Final"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Nuremberg"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Nouvelle Vague"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR MAQUIAGEM
"Bugonia"
"Pecadores"
"Downton Abbey: O Grande Final"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Nuremberg"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Coração de Lutador: The Smashing Machine"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR EFEITOS VISUAIS
"Mickey 17"
"Pecadores"
"F1"
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Como Treinar Seu Dragão"
"Tron: Ares"
"Jurassic World: Recomeço"
"O Ônibus Perdido"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR TRILHA SONORA
"Bugonia"
"Pecadores"
"The Ballad of Wallis Island"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Nuremberg"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Extermínio: A Evolução"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR SOM
"Bugonia"
"Pecadores"
"F1"
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Missão Impossível - O Acerto Final"
"Tempo de Guerra"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Ônibus Perdido"
"Frankenstein"
"Wicked - parte 2"
MELHOR FILME FAMILIAR
"Arco"
"Elio"
"Como Treinar Seu Dragão"
"Zootopia 2"
"Grow"
"Little Amelie"
"Lilo & Stitch"
"Boong"