° / °
Viver
REALITY SHOW

BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro do Sul

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Praia de Belas Shopping em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Marlon Júlio

Publicado: 09/01/2026 às 18:03

Seguir no Google News Seguir

Os participantes da Casa de Vidro do Sul /Divulgação/Gshow

Os participantes da Casa de Vidro do Sul (Divulgação/Gshow)

Os quatro participantes do Sudeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9).

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Praia de Belas Shopping em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

Conheça um pouco mais dos quatro participantes:

 

Elisa

 

- Divulgação/Globo
(crédito: Divulgação/Globo)

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos. Viveu em Goiânia (GO), mas se mudou recentemente para o Rio de Janeiro para morar com a irmã. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais. Gosta de chamar atenção por onde passa, mas não liga para as críticas sobre sua pessoa.


Samira

 

- Divulgação/Globo
(crédito: Divulgação/Globo)

A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia. Foi bolsista nas escolas em que estudou e relata que sempre tinha que provar que merecia estar ali.


Matheus

 

- Divulgação/Globo
(crédito: Divulgação/Globo)

Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol. Chegou a competir profissionalmente em São Paulo e Goiânia e Portugal, mas teve que abandonar a carreira por causa de algumas lesões. Atualmente, trabalha como bancário, mas não se identifica com a posição. Para completar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo.


Pedro

 

- Divulgação/Globo
(crédito: Divulgação/Globo)

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão.

bbb , Bbb 26 , CASA DE VIDRO , Participantes
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP