BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro do Sul

Os participantes da Casa de Vidro do Sul (Divulgação/Gshow)

Os quatro participantes do Sudeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9).

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Praia de Belas Shopping em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Conheça um pouco mais dos quatro participantes:

Elisa

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos. Viveu em Goiânia (GO), mas se mudou recentemente para o Rio de Janeiro para morar com a irmã. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais. Gosta de chamar atenção por onde passa, mas não liga para as críticas sobre sua pessoa.



Samira

A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia. Foi bolsista nas escolas em que estudou e relata que sempre tinha que provar que merecia estar ali.



Matheus

Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol. Chegou a competir profissionalmente em São Paulo e Goiânia e Portugal, mas teve que abandonar a carreira por causa de algumas lesões. Atualmente, trabalha como bancário, mas não se identifica com a posição. Para completar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo.



Pedro

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão.