BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro do Sul
Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Praia de Belas Shopping em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Publicado: 09/01/2026 às 18:03
Os participantes da Casa de Vidro do Sul (Divulgação/Gshow)
Os quatro participantes do Sudeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9).
Conheça um pouco mais dos quatro participantes:
Elisa
Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos. Viveu em Goiânia (GO), mas se mudou recentemente para o Rio de Janeiro para morar com a irmã. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais. Gosta de chamar atenção por onde passa, mas não liga para as críticas sobre sua pessoa.
Samira
A estudante de Direito Samira é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina. Revela ter sido uma criança comunicativa, espontânea e determinada a se destacar. Queria buscar sua própria identidade, longe de tudo que já conhecia. Foi bolsista nas escolas em que estudou e relata que sempre tinha que provar que merecia estar ali.
Matheus
Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol. Chegou a competir profissionalmente em São Paulo e Goiânia e Portugal, mas teve que abandonar a carreira por causa de algumas lesões. Atualmente, trabalha como bancário, mas não se identifica com a posição. Para completar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo.
Pedro
Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, destaca. Revela ser ambicioso e, por trabalhar com vendas, acredita em suas habilidades de persuasão.