Gata de 'O Agente Secreto' é premiada com o "Golden Beast" em festival nos EUA

"O Agente Secreto" fatura prêmio em festival de Nova York pela atuação da gata Carminha, cujo rosto foi duplicado por CGI

Carminha interpreta as gatas Liz e Elis em "O Agente Secreto" (Foto: Divulgação/Vitrine Filmes)

Enquanto aguarda a cerimônia do Globo de Ouro, onde está indicado em três categorias, o filme pernambucano "O Agente Secreto" soma novos troféus à sua coleção. A produção foi premiada com o "Golden Beast", concedido pelo The New York Film Festival, devido à performance da gata Carminha, que vive as personagens Liza e Elis.

Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho comemorou o prêmio entregue por Florence Almozini e até traduziu o nome da honraria“O Agente Secreto recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, The Golden Beast (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme”, escreveu o cineasta.

A publicação mostra a estatueta dourada de um gato, gravada com os nomes "Liza & Elis". O prêmio homenageia Carminha, a gata sem raça definida que interpreta a dupla de personagens que rouba a cena no filme. Com o auxílio de efeitos especiais, o rosto de Carminha foi duplicado por CGI (Imagens Geradas por Computador), tornando-se um dos elementos mais curiosos e intrigantes do longa.