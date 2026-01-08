Confira alguns dos títulos mais aguardados do cinema brasileiro para 2026

Despedida de Fernanda Montenegro dos cinemas, novo trabalho de Fernanda Torres, e continuação de "Deus é Brasileiro" estão entre os filmes nacionais esperados para este ano

"Velhos Bandidos" foi anunciado como filme de despedida de Fernandona do cinema (Conspiração/Divulgação)

O ano de 2026 tem potencial para se tornar tão intenso quanto 2025, ou ainda mais, com alguns lançamentos aguardados há muitos anos e boas possibilidades de surpresas a caminho.

Enquanto o público segue acompanhando e celebrando o sucesso de "O Agente Secreto" na temporada de prêmios rumo ao Oscar, várias produções nacionais chegam aos cinemas. A partir desta semana, entra em cartaz a comédia "Agentes Muito Especiais", de Pedro Antônio, protagonizada pela dupla Marcus Majella e Pedroca Monteiro. Já o thriller "Ato Noturno", dirigido por Filipe Matzembacher e Marcio Reolon — sensação no Festival do Rio 2025 —, está com pré-estreia marcada no Recife para 10 de janeiro, com a presença dos realizadores.

Fernanda Montenegro se prepara para sua despedida dos cinemas com a comédia de ação "Velhos Bandidos", também estrelada por Ary Fontoura e dirigida por Cláudio Torres. Enquanto isso, Fernanda Torres lança "Os Corretores", baseado em um roteiro de sua autoria e dirigido por seu marido, Andrucha Waddington. A comédia marca ainda o retorno de uma das franquias de maior sucesso no país, com "Se Eu Fosse Você 3", dirigido por Anita Barbosa, e com Tony Ramos e Glória Pires de volta aos seus papéis.

Aguardado lançamento brasileiro do Prime Video, a ficção científica "Corrida dos Bichos" é dirigida por Fernando Meirelles (seu primeiro longa brasileiro desde Cidade de Deus), Ernesto Solis e Rodrigo Pesavento. No território da ação, são esperados para este ano "Assalto à Brasileira", de José Eduardo Belmonte, com Murilo Benício, além do suspense policial vencedor do último Festival de Cinema de Gramado, "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini, com Bella Campos, Xamã e Bárbara Colen nos papéis principais.

Aclamado nos festivais ao longo de 2025, "Papagaios", estreia em longa-metragem de Douglas Soares, traz Ruan Aguiar e Gero Camilo como protagonistas. Outro suspense aguardado há mais de dois anos e que finalmente deverá entrar em cartaz é a adaptação "Barba Ensopada de Sangue", com Gabriel Leone no elenco e direção de Aly Muritiba, inspirada no romance homônimo de Daniel Galera.

Inspirada na canção de Chico Buarque, a diretora Anna Muylaert também tem previsão de lançar este ano o longa "Geni e o Zepelim", com Ayla Gabriela e Seu Jorge no papel principal. E, entre os filmes mais esperados de todo o ano, certamente está a continuação "Deus Ainda é Brasileiro", último filme dirigido pelo saudoso Cacá Diegues, novamente protagonizado por Antônio Fagundes.

