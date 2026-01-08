BBB 26: assista ao vivo à divulgação dos participantes do grupo Pipoca nesta sexta-feira (9)

Os participantes serão apresentados conforme chegam às Casas de Vidro, instaladas em diferentes cidades do país

O BBB 26 começa nesta segunda-feira (12) (Reprodução)

O público começa a conhecer, nesta sexta-feira (9), os primeiros nomes do Big Brother Brasil 26. Ao longo do dia, a TV Globo divulga os 20 candidatos do grupo Pipoca, que disputarão vagas na casa mais vigiada do país.

Os participantes serão apresentados conforme chegam às Casas de Vidro, instaladas em diferentes cidades do país. Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, diretamente dos Estúdios Globo, com transmissões distribuídas pela programação da emissora.

Repórteres locais também acompanharão a movimentação dos confinados nas Casas de Vidro. Ao final da dinâmica, dez participantes serão escolhidos pelo público para integrar o elenco oficial do BBB 26.

Assista ao vivo

Além da transmissão pela TV Globo, o público poderá acompanhar a revelação dos participantes em tempo real pelo gshow e pelo Globoplay, que exibem a Maratona Big Day ao vivo. A atração reúne convidados especiais para comentar e repercutir os novos candidatos do grupo Pipoca durante toda a programação.

Votação do público

A votação popular acontece no gshow. De cada Casa de Vidro, um homem e uma mulher garantirão vaga no programa. Os escolhidos serão anunciados no domingo (11), durante o Seleção BBB, exibido após o Domingão com Huck.

Já os participantes dos grupos Veteranos e Camarote serão apresentados na segunda-feira (12), data da estreia oficial do BBB 26 na TV Globo.