Shoppings do Grande Recife iniciam temporada de liquidações

Liquidações em shoppings do Grande Recife devem gerar um incremento de vendas entre 3% e 4% em comparação com os primeiros 10 dias de janeiro do ano passado, segundo Apesce (Foto: Shopping Guararapes/Divulgação)

A chegada do ano novo marca o início da temporada de liquidações no Grande Recife. As campanhas, que acontecem em janeiro, oferecem descontos de até 70% em lojas de diversos segmentos. Os shoppings Recife, Guararapes e RioMar já anunciaram o início das campanhas que seguem até o domingo (11).

Segundo o presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce), José Luiz Muniz, as liquidações que acontecem no comércio e nos shoppings no início do ano são boas oportunidades para os clientes realizarem compras que não fizeram para o Natal. Já que o período é de renovação de estoque das lojas e mudança de coleção, principalmente em segmentos de vestuário e calçados.

A expectativa do setor é positiva para o aquecimento do comércio neste mês. “As vendas no Natal deram bons resultados, mas este período promocional pode gerar um movimento maior de clientes e proporcionar um incremento de vendas entre 3% e 4%, em comparação com os primeiros 10 dias de janeiro do ano passado”, analisa.

Liquidações nos shoppings

O Shopping Guararapes inicia nesta quinta-feira (8) e segue até o domingo (11) a promoção Etiqueta Roxa. A campanha oferece descontos de até 60% em segmentos como moda, beleza, acessórios, alimentação, lazer infantil e eletrônicos. A previsão do centro de compras é de aumentar 5% no fluxo de clientes e de 8% nas vendas durante o período da ação.

No Shopping Recife, também entre os dias 8 e 11 de Janeiro, acontece a Liquida Shopping Recife com descontos de até 60%.

O RioMar Recife já iniciou o Saldão de Ano Novo, que segue até o domingo (11) com descontos de até 70% em produtos de diversos segmentos.

O Camará Shopping, localizado em Camaragibe, realiza o Líquida Janeiro com descontos de até 60% e ações como "leve 3 e pague 2" em estabelecimentos selecionados dos segmentos de perfumaria, vestuário e cosméticos, entre outros. A campanha começa nesta sexta-feira (9) e segue até o dia 16 de janeiro.

Já o Shopping Costa Dourada promove a edição 2026 do Liquida Verão, com descontos de até 70% em itens como vestuário, acessórios, perfumaria e alimentação, entre outros. No centro de compras, a liquidação começa nesta quinta (8) e segue até o dia 18 de janeiro.

Consumidores em alerta



O Procon Pernambuco orienta que os consumidores devem ficar atentos diante das liquidações, principalmente, em caso de trocas. “Por defeito, são garantidos a troca ou conserto dos produtos. Porém, normalmente, quando as trocas estão relacionadas a cor ou numeração, o estabelecimento não permite quando a compra é feita em liquidação”, destaca o secretário-executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo do Procon-PE. Segundo ele, as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor são as mesmas quando se trata de compras feitas em liquidações.

Já em relação às compras online, o secretário lembra que também é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor o direito de arrependimento. “Ao receber o produto e entender que ele não era da forma como foi visualizado na imagem no ato da compra online, o consumidor poderá, em até sete dias a partir do recebimento do produto, devolver sem precisar dar nenhuma justificativa e receber seu dinheiro de volta com todos os custos”, afirma.