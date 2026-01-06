23º Festival Preamp divulga os seis artistas selecionados para a Mostra Musical

Dandara MC (Foto do Festival Vozes da Independência)

Foram divulgadas pelo 23º Festival Preamp as seis atrações pernambucanas selecionadas para a Mostra Musical: os artistas Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love, que também vão receber mentorias voltadas para a profissionalização de suas carreiras musicais. No total são mais de 150 artistas de diferentes regiões de Pernambuco participando da chamada pública realizada

Fábio Cavalcante, coordenador-geral do festival, afirma que a Mostra Musical do Preamp é pensada como uma plataforma de impulso real para artistas que estão no início da sua trajetória.

“As atrações selecionadas passarão por um processo de capacitação que envolve marketing digital aplicado à carreira artística, produção técnica, produção musical, performance e identidade artística, branding e estratégias para transformar o show em experiência de público, além de integrarem o Carnaval do Recife deste ano”, destaca.

A seleção dos artistas buscou contemplar diferentes estilos, estéticas e territórios sonoros, reunindo expressões da cultura popular, do hip hop, rock e do pop e de outros ritmos que compõem a riqueza da música produzida em Pernambuco. Os três mais bem pontuados, Islan, O Cão e Dandara MC, também estarão na programação do Carnaval do Recife 2026.

Conheça os seis artistas selecionados:

Islan - Cantor, compositor, poeta e rabequeiro de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, Islan lançou em 2025 seu primeiro EP autoral, consolidando a fase solo iniciada em 2018. O trabalho articula poesia popular, música nordestina e arranjos contemporâneos, afirmando uma identidade própria dentro da cena autoral pernambucana. Nos últimos anos, vem circulando com show autoral por festivais, feiras literárias e programações culturais no Sertão, Agreste e Recife. Atua também em projetos de música de raiz e iniciativas ligadas à literatura e à formação cultural.

O Cão - Banda de hardcore formada no Recife e ativa desde 2018, O Cão reúne integrantes com trajetória na cena underground nordestina. Em 2024, lançou o álbum Original Espanta Crente Style, que marca a maturidade sonora e o posicionamento político do trio dentro do hardcore nacional. O disco foi antecedido pelos singles “Se Jesus te ama, eu não”, “Coletivos” e “Na cara dura”. No mesmo período, a banda se apresentou em festivais como Abril Pro Rock e abriu shows dos Ratos de Porão, além de atuar em ações culturais na Zona Oeste do Recife.

Dandara MC - Cantora e compositora do hip hop pernambucano, criada em Abreu e Lima, Dandara MC constrói uma trajetória marcada pela centralidade da cultura negra, periférica e feminina. Suas letras partem de vivências reais e dialogam com identidade, território e ancestralidade. Em janeiro de 2026, lança seu primeiro projeto musical, Por Todas Dandaras, reunindo faixas autorais que consolidam sua identidade artística. A artista já participou de eventos como REC’n’Play, Fenearte e festivais de juventude, além de ações formativas em escolas e comunidades.

Mestre Josivaldo Caboclo - Mestre do coco de roda, da ciranda e do maracatu rural da Zona da Mata pernambucana, Mestre Josivaldo Caboclo atua desde os anos 1990 como arte-educador, compositor e produtor cultural. É herdeiro do legado de Mestre Bio Caboclo e referência na preservação e difusão da cultura popular. Em 2024, lançou Ciranda Caboclo – Volume 2, dando continuidade ao trabalho autoral iniciado em 2017. Mantém circulação constante em festivais, ações formativas e intercâmbios culturais, incluindo turnês internacionais.

Alice Counter - Cantora, compositora e artista multifacetada de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Alice Counter atua desde a adolescência em diferentes linguagens artísticas. Mulher trans, desenvolve trabalhos que conectam música, performance e educação. É mestra da cultura popular e estudante de Canto Popular no Conservatório Pernambucano de Música. Nos últimos anos, vem desenvolvendo repertório autoral e ampliando sua atuação como educadora musical em projetos institucionais.

Rob Love - É cantora e compositora pernambucana com atuação marcada pelo reggae e pela música jamaicana, dialogando com referências clássicas como Bob Marley e Tim Maia. Após fundar o trio King Size Dub, iniciou carreira solo e passou a desenvolver uma sonoridade própria, que cruza reggae, dub e psicodelia, com letras em português e inglês voltadas a temas como amor, liberdade e consciência coletiva. Em 2021, lançou o álbum Rob Love, seguido pelo projeto Rob Canta Bob (2023), tributo à obra de Bob Marley. Em 2025, apresentou três singles inéditos que antecipam seu novo álbum autoral, previsto para janeiro de 2026. O trabalho reafirma a música como ferramenta de conexão, transformação e expansão artística, consolidando sua presença na cena autoral pernambucana.