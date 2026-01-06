Morre Béla Tarr, mestre do cinema húngaro, aos 70 anos

Cineasta Béla Tarr, de filmes como 'Satantango' e 'O Cavalo de Turim', era considerado pela crítica um dos maiores de todos os tempos

(Foto: Fadel Senna)

Morreu na madrugada desta terça-feira (6) o cineasta húngaro Béla Tarr, aos 70 anos. em razão de doença prolongada, segundo informações da agência de notícias húngara MTI.

Amplamente considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos, o diretor ficou conhecido pela sua estética contemplativa única, filmando quase sempre em preto e branco e observando o dia a dia de pessoas simples do interior do seu país.

Em atividade desde o começo da década de 1970 até o começo da década de 2010, Béla Tarr realizou seu primeiro longa, Ninho Familiar, em 1979, com seu próprio dinheiro e uma linguagem ainda bastante crua e realista.

Especializado em retratar o cotidiano de comunidades desfavorecidas e a rotina do povo trabalhador, o diretor passou a fazer filmes cada vez mais austeros, influenciado principalmente pelo cineasta russo Andrei Tarkovski.

Seus filmes mais famosos incluem Satantango (ou 'O Tango de Satanás', de 1994), A Harmonia Werckmeister (2000) e O Cavalo de Turim (2011).