° / °
Viver
CINEMA

Morre Béla Tarr, mestre do cinema húngaro, aos 70 anos

Cineasta Béla Tarr, de filmes como 'Satantango' e 'O Cavalo de Turim', era considerado pela crítica um dos maiores de todos os tempos

Andre Guerra

Publicado: 06/01/2026 às 15:48

Seguir no Google News Seguir

/Foto: Fadel Senna

(Foto: Fadel Senna)

Morreu na madrugada desta terça-feira (6) o cineasta húngaro Béla Tarr, aos 70 anos. em razão de doença prolongada, segundo informações da agência de notícias húngara MTI. 

Amplamente considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos, o diretor ficou conhecido pela sua estética contemplativa única, filmando quase sempre em preto e branco e observando o dia a dia de pessoas simples do interior do seu país.

Em atividade desde o começo da década de 1970 até o começo da década de 2010, Béla Tarr realizou seu primeiro longa, Ninho Familiar, em 1979, com seu próprio dinheiro e uma linguagem ainda bastante crua e realista.

Especializado em retratar o cotidiano de comunidades desfavorecidas e a rotina do povo trabalhador, o diretor passou a fazer filmes cada vez mais austeros, influenciado principalmente pelo cineasta russo Andrei Tarkovski.

Seus filmes mais famosos incluem Satantango (ou 'O Tango de Satanás', de 1994), A Harmonia Werckmeister (2000) e O Cavalo de Turim (2011).

Béla Tarr , Cinema , Mestre , Morte , Satantango
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP